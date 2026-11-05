川普期中選舉慘敗！美媒：美伊戰爭三條路都難走 再開戰恐付更大代價

美國總統川普已承認，美國對伊朗的戰爭讓共和黨在期中選舉付出慘痛代價，如今必須決定是停損並達成協議，還是加倍強硬、再度展開轟炸。然而，他面臨的所有選項都有問題，也沒有任何簡單俐落的方法能在伊朗「完成任務」。

Axios報導，川普數周來一直表示，無論採取什麼方式，他都會在選舉後結束戰爭。川普一名前顧問表示：「輸掉期中選舉是一回事，但川普不想看起來像個輸了兩次的人。」

第一個選項是發動攻擊，但重新開戰將極不受歡迎，不僅會讓汽油價格持續居高不下，也可能無法取得更好的軍事成果。另一個選項是談判，但伊朗官員若拒絕讓步，或是在川普遭遇政治挫敗後認為他處於弱勢，進而提高要求，川普將很難達成協議。

最後則是幕僚所說的「勒緊伊朗脖子」，也就是維持現狀，持續實施海上封鎖與嚴厲經濟制裁，讓伊朗政權「慢慢腐爛」，同時繼續試探伊朗達成協議的意願。不過，這種做法可能需要數個月才能看到進展。

副總統范斯4日上午發表一份非同尋常的聲明，直言共和黨在期中選舉慘敗是戰爭造成的，並指出美國與以色列的關係是共和黨的重大政治負擔。川普告訴記者，范斯的分析「大致正確」，因為戰爭推高了汽油價格，但如果有必要，他還是會再做一次：「我們別無選擇。你不能讓伊朗擁有核武。」

Axios指出，范斯的表態也讓川普在決策時必須納入新的政治考量，就連最親近的幕僚也無法確定他接下來會怎麼做。美方官員表示，美軍正完成可能在伊朗恢復大規模作戰的準備，包括向中東增派軍力。與此同時，區域消息人士指出，卡達調解人正努力爭取美國與伊朗支持一份協議草案，以避免雙方重新開戰，並可能在未來幾天恢復直接談判。

一名知情人士表示，調解人在選舉前曾詢問白宮官員，如果川普輸掉選舉，他會怎麼做，但川普的顧問也無法確定。一名美國官員說：「我們告訴所有人，想先看看選舉結果對我們有什麼影響。」

伊朗官員慶祝川普選舉失利，聲稱這顯示伊朗正在贏得戰爭。參與調解的外交官、川普顧問及中東問題專家表示，伊朗幸災樂禍的態度可能讓川普更傾向重新開戰。

國際危機組織（International Crisis Group）中東暨北非計畫副主任瓦埃茲（Ali Vaez）說：「德黑蘭很可能誤將川普的政治弱勢當成軍事弱勢，進而得寸進尺。但更明智的做法，是趁華盛頓仍希望達成協議時，先把協議談成。」