美期中選舉變天 中東緊張局勢 稍獲緩解

美國總統川普表示，期中選舉過後，沒有立即攻擊伊朗計畫，淡化外界對中東局勢升溫的猜測。他同時替自己辯護，表示共和黨敗選，部分理由是伊朗戰爭，但也並非最主要原因。

川普3日接受英國金融時報（FT）專訪，被問到伊朗戰爭的情況時，他說：「我們似乎得到所有想要的東西」，但同時強調，若有必要，美國準備好升高衝突態勢。他表示：「我準備好了，我們都準備好了。如果有必要採取行動，我們全副武裝、蓄勢待發，但或許沒有必要。」

川普隨後向福斯新聞（Fox）表示，伊朗戰爭並非共和黨選舉潰敗的主因，儘管民調持續顯示，民眾不滿戰爭導致油價飆升。他說：「民眾了解我對伊朗所做的重要性，不能讓恐怖主義的頭號資助國擁有核武，伊朗是世界上最危險的國家，我們基本上消滅了伊朗，但任務尚未完成，或許我會完成，或許不會。」

伊朗國會議長卡利巴夫則表示，期中選舉的結果顯示，美國人民投票表達「不要戰爭」，同時警告要是美國再次大規模攻擊伊朗，將陷入「夢魘」。

川普與副總統范斯等人，本周對伊朗態度略微放緩，帶動油價走低，但雙邊緊張依舊高漲。投資人靜候華府的下一步行動，油價4日走低，布蘭特原油來到每桶102美元左右，遠低於上周約118美元。