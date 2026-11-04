期中選舉後開轟伊朗？川普接受金融時報專訪給答案

美國總統川普3日接受金融時報專訪表示，目前沒有立即攻擊伊朗的計畫，淡化外界對期中選舉後中東局勢升高的猜測。川普稱，對美伊對峙現況感到滿意，認為美方正逐步達成目標，但也警告，若有必要，美國已做好進一步開戰的準備。

川普在約6分鐘的電話專訪中表示：「我們似乎正在得到所有想要的東西。」當被問及內唐亞胡強烈暗示本周稍晚將發動攻擊時，他回應：「我準備好了，我們都準備好了。如果有必要採取行動，我們已經全副武裝、蓄勢待發，但也可能根本沒有必要。」

川普這番言論正值美國期中選舉投票即將結束，選民對通膨及燃油價格飆漲的不滿，成為左右選情的重要因素。美軍2日才空襲位於荷莫茲海峽的伊朗格什姆島，華府強調這是為保護美國在中東軍事資產而採取的防禦打擊。

川普稱，期中選舉後能源價格將大幅下跌，目前通過荷莫茲海峽的石油運輸量已超過戰前水準，而美國對伊朗港口實施的封鎖，也正有效打擊德黑蘭經濟。他形容：「這是非常理想的局面。」

川普並形容，美國目前並未真正與伊朗交戰。他說：「我們其實沒有真正處於戰爭狀態，因為我們出動B-2轟炸機攻擊他們，摧毀了他們的核能力。接著我們又發動攻擊，包括『史詩怒火』行動等等……但仔細想想，我們其實已經很長一段時間沒有真正跟他們打仗了，大概6個月，甚至更久。」

川普強調，美伊局勢不能與烏克蘭戰爭、第一次或第二次世界大戰相提並論。

至於伊朗核問題，川普強調不會事先透露任何攻擊計畫，但證實美伊仍持續透過間接談判，討論伊朗約1000磅濃縮鈾庫存的處置問題。他說：「即使這些東西埋在數百噸岩石底下，我還是得說，我不樂見它們繼續留在那裡。這也是我們與他們討論的議題之一。」

近期市場期待美伊和談取得突破，帶動布蘭特原油價格下跌逾每桶10美元，降至約104美元，但美國汽油平均價格3日仍創下歷任政府執政期間的新高。

金融時報分析，川普這次受訪語氣相對溫和，注意力似乎暫時從伊朗戰事轉向期中選舉。他對共和黨勝選充滿信心，儘管選前民調顯示民主黨有望奪下國會兩院控制權。

但報導也指出，若共和黨選情不如預期，川普對伊朗的態度仍可能像過去一樣突然轉變。

此外，川普也對俄烏和平談判表達樂觀，認為雙方已經到了願意達成協議的階段；但烏克蘭談判代表並不認同如此樂觀的判斷。