川普接受福斯節目電訪 證實美軍空襲伊朗

伊朗位於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的葛希姆島（Qeshm）傳出遭到突襲後，美國總統川普今天接受福斯新聞頻道（Fox News）電話專訪，證實美國已對伊朗發動攻擊。

法新社報導，川普（Donald Trump）在脫口秀節目「福斯與朋友們」（Fox & Friends）中說：「他們建了一座防空設施…設施一完工，我們昨晚就漂亮地擊中了它。」

川普並稱這是一次「小規模攻擊」。

美國官員表示，美軍昨天攻擊葛希姆島，這是美國近幾週來秘密對伊朗發動一連串有限攻擊中的最新一起。

以色列軍方今天則表示，並未參與美國對葛希姆島的攻擊。