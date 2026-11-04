恢復攻擊伊朗？川普改口說不急

美國官員二日證實空襲伊朗格什姆島，回應當天美國軍機遭伊朗飛彈攻擊。美國總統川普二日受訪時警告，若美伊無法達成協議可能空襲伊朗核設施鎬山，但他說，美國不急著採取行動。

福斯新聞引述一名美國官員表示，美軍二日晚間空襲位於荷莫茲海峽的伊朗格什姆島，摧毀島上一座地對空飛彈發射裝置，回應伊朗此前向美國軍機開火。這名官員強調，美軍採取的是防禦打擊，不代表美國恢復攻擊伊朗，也不意味雙方衝突開始升級。

美國官員表示，美軍過去幾周持續對伊朗發動小規模打擊，並刻意低調行動，以免釋出有意恢復大規模作戰的訊號。

格什姆島設有地下飛彈設施、海軍基地及一座大型海水淡化廠。伊朗通訊社稍早報導，島上接連傳出五次爆炸聲，當地居民表示，爆炸發生時曾目擊二架飛機從上空飛過。

另一方面，川普二日接受福斯新聞訪問，提到美軍二○二五年針對伊朗核設施發動的「午夜重錘行動」，宣稱當時已摧毀伊朗所有潛在的核能力。川普說：「現在我們可能必須對鎬山採取行動，這沒什麼大不了。我們做得到，而且真的可以在一小時內完成。」

川普過去幾周一直表示，美國可能在三日期中選舉後恢復對伊朗的全面戰爭。不過，川普二日被問及是否考慮在期中選舉後攻擊伊朗時，他回答「沒有」。

他對Axios新聞網站表示不急於採取行動，「無論如何我們都會採取行動，但不急於一時。我們已經在經濟上重創他們。他們沒有錢、沒有汽油，人民也愈來愈受不了這種情況。我們正在與他們談判，進展還不錯」。

Axios報導，川普正考慮三種行動方案，各有不同陣營支持。第一種是達成協議，副總統范斯與白宮特使威科夫正敦促川普朝此方向邁進，因為重新開戰未必能讓局勢好轉。消息人士表示，多數波灣國家支持這項立場，也已向川普表達相同意見。

第二種是重返戰場，以色列總理內唐亞胡與美國國防部長赫塞斯都希望恢復軍事行動。他們主張伊朗不值得信任也無意達成協議，因此應透過軍事手段完成任務。

第三種則是極限經濟施壓。消息人士表示，美國財政部長貝森特、中央情報局局長拉特克利夫及國務卿魯比歐都建議川普維持「不開戰、不達成協議」現狀，持續對伊朗施加經濟壓力，迫使伊朗讓步或加劇國內動盪，促使民眾起而反抗。

伊朗二日表示，美伊接觸仍在持續。伊朗外交部長阿拉奇說，雙方正透過調解人密集磋商，「一切取決於華府的政治理性」。