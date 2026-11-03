快訊

萬事都配合？反駁吳思瑤一說 TVBS高層再還原：我忍不住笑了

網紅Toyz販毒假釋出監 移民署執行強制出境畫面曝光

曾接棒盛竹如成台視當家主播！83歲顧安生驚傳病逝 妻子悲痛證實

聽新聞
0:00 / 0:00

美以恐選後再攻伊朗！華郵：中國急展中東外交 爭取區域影響力

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
中國大陸國家主席習近平（左）2日在北京人民大會堂為到訪的阿曼蘇丹海賽姆（右）舉行歡迎儀式。法新社
中國大陸國家主席習近平（左）2日在北京人民大會堂為到訪的阿曼蘇丹海賽姆（右）舉行歡迎儀式。法新社

隨著美國和以色列可能在3日美國期中選舉後再次攻擊伊朗，中國大陸正密集展開中東外交行動，這也是美以2月攻擊伊朗以來，北京最密集的公開外交行動之一。華盛頓郵報指出，隨著中東局勢可能進入更危險的階段，中方領導層正試圖在決定區域未來走向的過程中取得一席之地。

中國大陸國家主席習近平與外交部長王毅2日在北京，分別與阿曼、伊朗及沙烏地阿拉伯高層舉行會談。其中，阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq）與習近平會晤，也是兩國建交48年來，首度有阿曼國家元首訪問北京。中國大陸外交部同日宣布，將派出3名高級特使分赴7個國家，範圍涵蓋波斯灣及非洲之角地區。

美軍一直在為可能發動進一步攻擊做準備。美國總統川普雖公開排除選前恢復空襲的可能性，但選後局勢仍可能升級。白宮對透過外交途徑結束戰爭的前景，卻釋出相互矛盾的訊號。波斯灣國家正急於打破美伊僵局，擔心新一輪戰事再度招致伊朗報復，讓戰火延燒至自家門前。

儘管中國與中東各國關係日益深化，中方也多次試圖將自己塑造成和平締造者，但北京迄今仍難以將外交雄心轉化為實際成果。不過，這波密集外交行動也反映出，北京促使關鍵各方展開對話的能力正在增強。習近平與王毅會談的官方紀要均強調，北京正推動立即緩和緊張局勢、展開談判，並爭取在塑造區域安全環境方面發揮更大作用。

主張對伊朗採取強硬立場的智庫「捍衛民主基金會」（FDD）中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）表示：「北京現在有充分理由積極介入。川普再次威脅伊朗，波斯灣國家擔心衝突重新升級，而利雅德已要求中國利用與德黑蘭的關係，約束伊朗的行動。」

他說：「如果中東局勢開始朝某種外交談判的最後階段邁進，北京會希望在談判桌上占有一席之地，或至少讓外界看到中國正試圖參與塑造這個進程。」

華郵指出，北京有重大利益考量，希望避免局勢再次升級。中國高度依賴經荷莫茲海峽運輸的能源，也在中東地區投入數十億美元資金。長期衝突可能干擾航運及供應鏈，並削弱市場對中國出口產品的需求。與此同時，北京似乎也有意把握這場衝突帶來的外交機會，將自己塑造成維護穩定的力量。

辛格頓認為，北京這波中東外交行動「有一點烏克蘭模式的影子」。他指出：「持續參與、派遣特使，並確保無論接下來局勢如何發展，中國都不會被排除在外。」

伊朗 中東 外交

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美伊戰事可能再起 中國大陸派特使穿梭中東「勸和促談」

川普傳期中選舉後再轟伊朗！最快11月4日發動攻擊 中東戰火恐再升溫

想結束中東戰爭 傳伊朗最高領袖授權政府與美談判

傳川普擬選舉後重啟戰爭！伊朗最高領袖下令最大嚇阻 反擊範圍不設限

相關新聞

美軍突開轟伊朗外島！川普放話若未達協議 1小時內收拾鎬山

美國官員2日證實空襲伊朗格什姆島，回應伊朗當日晚間對美軍機發射飛彈。隨後美國總統川普受訪福斯警告，若美伊無法達成協議，可能出動美軍在一小時內空襲德黑蘭核設施鎬山。

美以恐選後再攻伊朗！華郵：中國急展中東外交 爭取區域影響力

隨著美國和以色列可能在3日美國期中選舉後再次攻擊伊朗，中國大陸正密集展開中東外交行動，這也是美以2月攻擊伊朗以來，北京最密集的公開外交行動之一。華盛頓郵報指出，隨著中東局勢可能進入更危險的階段，中方領導層正試圖在決定區域未來走向的過程中取得一席之地。

想結束中東戰爭 傳伊朗最高領袖授權政府與美談判

伊朗與美國尋求透過外交途徑結束中東戰爭的訊號升溫。伊朗總統裴澤斯基安2日表示，最高領袖穆吉塔巴．哈米尼已授予政府若干談判權限，尋求結束中東戰爭；伊朗外長阿拉奇則透露，雙方透過調停方進行的間接磋商「非常密集」。美國總統川普同日表示，美國目前在戰事中占上風，伊朗有意達成協議，並否認將在期中選舉後恢復攻擊伊朗。

美軍秘密攻擊伊朗葛希姆島 刻意保持低調避免全面開戰

美國官員表示，美軍今天攻擊伊朗葛希姆島。這是美國近幾週來秘密對伊朗發動一連串有限攻擊中的最新一起，而總統川普仍不斷宣稱有...

川普宣稱數月沒打仗！美媒：美軍數周秘密攻伊朗 2日再炸格什姆島

華爾街日報獨家報導，美國總統川普一直宣揚透過外交途徑達成協議的可能性。不過，美國官員表示，美軍2日攻擊伊朗格什姆島（Qeshm Island），這也是美方近幾周秘密對伊朗發動一連串有限度打擊的最新一次行動。

油價暴跌逾7%、伊朗為和平談判開綠燈 川普嘴型吐露選後「不開戰」

國際油價周一（2日）暴跌逾7%，為三個多月來最大單日跌幅，因美國與伊朗相繼釋出願意展開和平談判的訊號。伊朗總統表示，最高領袖已授予政府更大的權限推動和平談判；美國總統川普也暗示，談判已取得進展，這令市場燃起戰爭可望落幕的希望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。