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美軍突開轟伊朗外島！川普放話若未達協議 1小時內收拾鎬山

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普2日在期中選舉投票前夕在華府發表演說。法新社
美國總統川普2日在期中選舉投票前夕在華府發表演說。法新社

美國官員2日證實空襲伊朗格什姆島，回應伊朗當日晚間對美軍機發射飛彈。隨後美國總統川普受訪福斯警告，若美伊無法達成協議，可能出動美軍在一小時內空襲德黑蘭核設施鎬山。

福斯新聞引述一名美國官員表示，美軍2日晚間對位於荷莫茲海峽的伊朗格什姆島（Qeshm Island）發動空襲，摧毀島上一座地對空飛彈發射裝置，回應伊朗此前向美國軍機開火。這名官員強調，美軍採取的是防禦打擊，不代表美國恢復對伊朗發動軍事攻擊，也不意味著雙方衝突開始升級。

總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」引述美媒Axios指，伊朗伊斯蘭革命衛隊2日晚間向荷莫茲海峽上空的一架美軍機發射飛彈。

格什姆島設有地下飛彈設施、海軍基地及一座大型海水淡化廠。伊朗通訊社（IRNA）稍早報導，島上接連傳出5次爆炸聲，當地居民表示，爆炸發生時曾目擊2架飛機從上空飛過。

另一方面，川普2日接受福斯新聞節目主持人尚漢尼提（Sean Hannity）訪問，提到美軍2025年針對伊朗核設施發動的「午夜重錘行動」（Operation Midnight Hammer），宣稱當時已摧毀伊朗所有潛在的核能力。

川普說：「現在我們可能必須對鎬山採取行動，但這沒什麼大不了。我們做得到，而且真的可以在1小時內完成。」

談到美伊談判，川普表示，雙方已談判數月，伊朗處於非常不利的地位，並強調絕不允許伊朗取得核武。他也將美伊衝突形容為「非常溫和的戰爭」，宣稱美軍先前已重創伊朗。

路透報導，伊朗與卡達調解人經過數日談判，最終仍未取得突破，但伊朗2日表示，美伊為結束長達8個月戰爭而進行的接觸仍在持續。

伊朗外交部長阿拉奇指出，雙方正透過調解人密集磋商，伊朗已提出條件與方案，「一切都取決於華府的政治理性」。不過，伊朗消息人士認為，美國再次發動攻擊的可能性仍高於雙方達成協議。知情官員透露，卡達調解人2日晚間前往德黑蘭，與阿拉奇討論美伊過去8天持續協商的協議草案修訂版本，目前草案仍在相關各方之間傳閱。

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