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美軍秘密攻擊伊朗葛希姆島 刻意保持低調避免全面開戰

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美軍今天攻擊伊朗葛希姆島。 路透
美軍今天攻擊伊朗葛希姆島。 路透

美國官員表示，美軍今天攻擊伊朗葛希姆島。這是美國近幾週來秘密對伊朗發動一連串有限攻擊中的最新一起，而總統川普仍不斷宣稱有望透過外交途徑達成協議。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，這次攻擊發生前，川普曾發表談話，淡化美國在明天期中選舉後再度與伊朗開戰的可能性。

川普今天向記者表示：「我們和伊朗打了一場仗，而且贏了。我甚至不知道這是否能稱為一場戰爭，因為我們已經好幾個月沒有交戰了。」

不過，官員表示，美國近幾週來一直對伊朗發動小規模攻擊行動，今天社群媒體也傳出葛希姆島（Qeshm Island）周邊發生爆炸。部分官員將這些攻擊描述為防禦性行動，旨在防止伊朗有機會攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的商船。

有別於戰爭初期，美國這次並未公開宣布這些攻擊行動。

一名官員表示，美軍刻意對這項軍事行動保持低調，以免釋出有意恢復大規模作戰的訊號。

葛希姆島位於荷莫茲海峽入口處，島上建有大型地下飛彈基地、海軍基地及一座大型海水淡化廠。美國先前幾輪戰事中也曾將這座島列為攻擊目標，美方官員並曾討論占領該島的可能性。

美國國防部將相關問題轉交由美軍中央司令部（U.S. Central Command）處理，但中央司令部未立即回應媒體的置評請求。一名美國官員表示，政府正持續因應與處理該地區對美軍構成的威脅。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baghaei）今天在德黑蘭告訴記者，能否達成終戰協議，「決定權在美方手上」。他說：「我們的訴求已表達得非常清晰且透明，伊朗的要求合理且合乎邏輯。」

包括最高領袖哈米尼（Mojtaba Khamenei）在內的其他伊朗官員則表示，如果美國重新點燃戰火，伊朗將在中東境內及境外採取報復行動。

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