川普宣稱數月沒打仗！美媒：美軍數周秘密攻伊朗 2日再炸格什姆島

華爾街日報獨家報導，美國總統川普一直宣揚透過外交途徑達成協議的可能性。不過，美國官員表示，美軍2日攻擊伊朗格什姆島（Qeshm Island），這也是美方近幾周秘密對伊朗發動一連串有限度打擊的最新一次行動。

川普在美軍發動攻擊前，曾淡化3日期中選舉後美國與伊朗重新開戰的可能性。他2日向記者表示：「我們跟伊朗打過一場仗。我們贏了。我甚至不知道那算不算一場戰爭，因為我們已經好幾個月沒有打仗了。」

不過，美國官員表示，美軍過去幾周持續對伊朗發動小規模打擊。社群媒體2日也傳出格什姆島周邊發生爆炸的消息。部分官員稱，這些攻擊屬於防禦性行動，目的是防止伊朗肆意攻擊荷莫茲海峽的商船。

與戰爭初期不同，美國並未公開宣布這些攻擊。一名美國官員表示，美方刻意低調行動，以免釋出有意恢復大規模作戰的訊號。另有美國官員表示，政府持續應對區域內美軍面臨的威脅。美國國防部將詢問轉交美國中央司令部（CENTCOM），但中央司令部未立即回應。

川普過去幾周一直表示，美國可能在期中選舉後恢復對伊朗的全面戰爭。政府高層也持續討論進一步空襲的利弊，並向川普提出多項選擇，包括加強經濟制裁及收緊對伊朗貿易的封鎖。不過，期中選舉投票前幾個小時，川普放緩強硬言論。他與副總統范斯都表示，持續透過談判終止伊朗核計畫可能奏效。川普還在社群媒體上表示，油價正在下跌，是因為「人們覺得」美國不會再與伊朗開戰。

川普2日被問及是否考慮在期中選舉後攻擊伊朗時，回答「沒有」。不過，政府官員表示，川普仍在考慮所有選項。