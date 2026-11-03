俄軍空襲烏克蘭東南部村莊 至少18死27人失聯

美國總統川普一日在愛荷華州的選舉造勢活動指稱，「我之所以還沒徹底解決伊朗問題，只是因為我想表現得友善一些；我想盡可能設法挽救所有人的性命；但等到某個時刻，我們終究必須給他們沉重一擊」。伊朗外交部發言人貝卡伊二日則說，「現在球在美國那邊，我方的要求已說明得非常清楚而且透明」。

2026-11-03 00:00