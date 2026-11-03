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俄軍空襲烏克蘭東南部村莊 至少18死27人失聯

中央社／ 基輔2日綜合外電報導

俄烏戰火未見停歇之際，烏克蘭總統澤倫斯基指出，俄羅斯軍隊今天空襲烏國東南部札波羅熱州一座村莊，造成至少18人喪命，地方官員還提及，有5人受傷、27人失聯。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於社群媒體發文寫道，從今早開始，札波羅熱州（Zaporizhzhia）科米舒瓦哈村（Komyshuvakha）多次遭到航空炸彈轟炸。

澤倫斯基表示，俄軍襲擊目標是一間具備人道援助用途的學校，當時民眾正在那裡領取相關物資。

他更說道：「令人痛心的是，據報已經18人殞命。」

烏克蘭緊急救難部門發布的影片顯示，一棟建築被炸毀只剩下瓦礫堆，相關人員正於現場進行救援作業。

札波羅熱州軍政當局首長謝米金（MykhailoSemikin）在通訊軟體Telegram發文透露，俄軍攻擊也導致5人受傷、27人失聯。

伊朗 烏克蘭 空襲

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