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美以領袖熱線！內唐亞胡促速攻伊朗 川普雙軌布局
美國總統川普一日在愛荷華州的選舉造勢活動指稱，「我之所以還沒徹底解決伊朗問題，只是因為我想表現得友善一些；我想盡可能設法挽救所有人的性命；但等到某個時刻，我們終究必須給他們沉重一擊」。伊朗外交部發言人貝卡伊二日則說，「現在球在美國那邊，我方的要求已說明得非常清楚而且透明」。
新聞網站Axios一日引述美國及以色列各一位消息人士報導，兩國領袖十月卅一日通話，討論美伊談判進展，和是否與何時擴大對伊朗軍事行動。以色列總理內唐亞胡敦促在美國期中選舉後立刻攻擊伊朗；川普則直言，目前仍希望繼續談判。
以色列消息人士形容，通話氣氛緊張；美國消息人士則形容，（語氣）相當直白。內唐亞胡也對川普等待美伊談判結果的策略感到憂慮。白宮及以色列總理辦公室均不願置評，川普僅證實兩人通話，但並未多做詳述。
美國福斯新聞前主播、知名保守派評論員卡爾森一日指稱，在內唐亞胡施壓下，川普可能在幾天內對伊朗發動攻擊，目標將是伊朗伊斯法罕省納坦茲附近的鎬山。
川普現採雙軌策略，除了尋求達成重啟和談的協議，也為期中選舉後，可能對伊朗恢復大規模的作戰做準備，就像去年六月的「午夜重槌行動」及今年二月的「史詩怒火行動」前夕。
在川普授意下，美國副總統范斯上周致函伊朗最高國安委員會秘書雷札伊，討論重啟和談的可能性。這是美國近幾月對伊朗層級最高的接觸。
一日是美伊調解方卡達的代表連三天與伊朗官員會面，尋求達成重啟美伊直接談判的協議。
伊朗外長阿拉奇同日說，尚未達成協議；「我們正為此竭盡全力，希望對方（美方）保持理性，選擇外交、而非其他途徑（解決問題）；我們已做好防禦和外交的兩手準備」。
伊朗二日表示，如果美國同意其提出的條件，伊朗願意兩天內重新開放荷莫茲海峽。
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