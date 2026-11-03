美以領導人熱線 川普透露有意給伊朗更多時間 布蘭特原油跌破110美元

國際油價2日盤中重挫逾6%。Axios報導，川普和以色列總理內唐亞胡通話時表示，希望在美國期中選舉後、決定是否恢復對伊朗發動打擊前，給予更多時間讓外交手段解決問題。伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）則報導，伊朗最高領袖已授權伊朗政府有權與美談判。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油期貨2日大跌6.1%，報每桶106.51美元；西德州中級原油（WTI）期貨挫6.4%，報每桶97.47美元。

據Axios引述兩名消息人士說法報導，川普在一場通話中向以色列總理內唐亞胡表達了他偏好外交途徑的立場，而這一策略令內唐亞胡感到擔憂。

美國國務卿魯比歐上周六表示，目前尚未決定是否發動新一輪攻擊，川普傾向透過外交途徑解決這場已持續八個月的衝突。儘管荷莫茲海峽周邊船隻遭受襲擊的情況仍在持續，但這項推動和談的企圖稍微緩解了對戰事再起的擔憂。

儘管荷莫茲海峽原油運輸量已恢復，但布蘭特原油10月仍大幅上漲，並觸及六個月高點。英國海事貿易行動辦公室周日表示，接獲通報指出，一艘船隻在荷莫茲海峽遭到拋射物擊中。此前，上周五才有一艘液化天然氣（LNG）運輸船遇襲。

川普上周表示，和平談判正在進行，但他一再揚言，期中選舉後可能恢復對伊朗發動攻擊。據華爾街日報報導，一名高階軍事指揮官曾向川普簡報軍事行動選項。

伊朗最高領袖穆吉塔巴上周六已下令軍方指揮官做好立即反擊的準備，且不受地理範圍限制，並擴大美國與以色列潛在攻擊目標的清單。伊朗軍方也警告，若美以再次發動攻擊，戰火將蔓延至範圍大得多的區域。

穆吉塔巴在Telegram發布的聲明中表示：「如果敵人恢復軍事或恐怖攻擊，決定戰爭何時結束、在何種條件下結束的，將是伊斯蘭共和國武裝部隊與伊朗人民。」

中東多國現在擔心，若美國與以色列再次對準備更加充分的伊朗發動攻擊，恐將引爆一場波及整個區域、破壞程度更為嚴重的戰爭，最終卻得由這些波灣國家承擔戰後重建的代價。

伊朗及中東各地都憂心，川普與內唐亞胡可能計劃在美國周二投票結束後，對伊朗發動新一波大規模攻勢。外界預期，攻擊目標將包括伊朗核設施、飛彈設施、發電廠及其他基礎設施。

伊朗已揚言將強力反擊，使波斯灣國家憂心，區域內的能源設施及其他民用基礎設施，包括機場、海水淡化廠等，可能再次遭到攻擊。