伊朗：美方若同意訴求 荷姆茲海峽最快2天內重新開放

伊朗今天表示，如果美國同意其提出的條件，伊朗願意2天內重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），此前伊朗曾提出為期一週的時間表。

法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）表示：「可能在2天內落實這項計畫，是伊朗展現善意的另一個跡象。」

他指出：「我們已表明，如果伊朗的要求獲得滿足，就有可能在短時間內恢復荷姆茲海峽的安全，並重啟談判進程。」

他表示，伊朗正透過調解方與美國保持訊息往來，且「一切取決於」美方是否接受伊朗的要求。

他說：「只有在那之後，我們才能討論後續階段。」

自2月底中東戰爭爆發以來，伊朗一直聲稱對荷姆茲海峽擁有控制權。這條海峽是全球重要的能源運輸通道。

伊朗經常攻擊未經其許可、試圖穿越海峽的船隻；美國則對伊朗港口實施海上封鎖，以示報復。

伊朗於9月最初透過卡達向美國傳達一項為期7天的計畫。根據這項計畫，美國滿足伊朗的要求後，德黑蘭將於第6天重新開放荷姆茲海峽。

伊朗提出的要求包括，結束中東各戰線的戰事、解凍伊朗海外資產、解除對伊朗石油部門的制裁，以及終止美國的海上封鎖。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在昨天發布的半島電視台（Al Jazeera）專訪中表示，華府必須接受伊朗與阿曼就船隻通過荷姆茲海峽所達成的新航線安排。

他表示，美國還必須解除近幾個月來實施的制裁，並減少美軍在該地區的駐軍。

華府自8月以來陸續推出新一波制裁，這是美方所稱對伊朗實施「經濟窒息」（economic asphyxiation）計畫的一環。

在美國與以色列都面臨重要選舉之際，美以兩國近幾日也加強威脅，均表示可能再次攻擊伊朗。

美國總統川普10月31日表示，他仍必須「解決」一兩個目標，包括名為「鎬山」（Pickaxe Mountain）的疑似核設施，但德黑蘭否認此處為核設施。

貝卡伊今天在外交部記者會上指出：「任何針對伊朗的侵略行為、任何對伊朗發動的軍事攻擊，無論採取何種手段，都將遭到我們強大、立即且全面的回應。」