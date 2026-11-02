川普揚言重拳出擊伊朗 德黑蘭警告戰事恐擴大

美國總統川普今天重申可能恢復對伊朗的攻擊，他在一場造勢活動中說，或許在某個時間點，他將不得不對德黑蘭「重拳出擊」。伊朗警告，新戰事恐將比先前衝突更為漫長。

法新社報導，川普在11月3日期中選舉前夕於愛荷華州對支持者表示：「我之所以還沒徹底解決伊朗問題，只是因為我想表現得友善一些。如果可以的話，我想盡可能設法挽救所有人的性命…但到了某個時刻，我們終究得給他們沉重一擊。」

伊朗今天警告，若與美國再度開戰，戰事持續時間可能超過上一輪衝突。川普稍早表示，美國已摧毀伊朗大部分軍事力量，但仍須「解決」一、兩個目標，包括名為「鎬山」（Pickaxe Mountain）的疑似核設施。

伊朗國營電視台報導，軍方發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）表示：「未來可能發生的戰事持續時間恐比先前衝突更漫長，而美國總統無法左右戰事結束的時間和條件。」

美國媒體報導，川普昨天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，討論是否以及何時擴大對伊朗的軍事行動。

美國新聞網站Axios引述美國與以色列官員說法報導，兩國領袖昨天討論與伊朗談判的進展。尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）敦促川普在美國期中選舉結束後立即對伊朗發動攻擊，川普則希望讓談判繼續進行。

據報導，以色列官員形容這場通話「很艱難」，美國官員則稱對話相當「直接」。

川普今天接受記者訪問時證實，他曾與尼坦雅胡討論伊朗問題，但不願進一步說明。

伊朗軍方與政治高層官員已警告，若再對伊朗發動攻擊，伊朗將立即採取「不受地理範圍限制」的強力反擊。

伊朗通訊社（IRNA）引述外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）表示：「我們希望對方保持理性，選擇外交途徑。」他還說，伊朗「已做好防禦與外交兩手準備」。

伊朗提出上述警告之際，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書長雷札伊（Mohsen Rezaei）昨天透露，他已收到美國副總統范斯（JD Vance）致函，希望重啟陷入停滯的談判。

他說，德黑蘭先前已告知華府，除非美方滿足伊朗提出的條件，否則「荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）不會重新開放，也不會進行任何談判」。