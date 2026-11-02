快訊

好市多試吃出現「神品項」會員一喝驚呼：希望常駐

日經亞洲：傳日本台灣洽談全面貿易協議 最快年底簽署涉5大領域

人口探底／直擊馬尼拉仲介街！各國爭搶移工 台灣爆缺工隱憂

聽新聞
0:00 / 0:00

川普揚言重拳出擊伊朗 德黑蘭警告戰事恐擴大

中央社／ 迪比克／德黑蘭1日綜合外電報導

美國總統川普今天重申可能恢復對伊朗的攻擊，他在一場造勢活動中說，或許在某個時間點，他將不得不對德黑蘭「重拳出擊」。伊朗警告，新戰事恐將比先前衝突更為漫長。

法新社報導，川普在11月3日期中選舉前夕於愛荷華州對支持者表示：「我之所以還沒徹底解決伊朗問題，只是因為我想表現得友善一些。如果可以的話，我想盡可能設法挽救所有人的性命…但到了某個時刻，我們終究得給他們沉重一擊。」

伊朗今天警告，若與美國再度開戰，戰事持續時間可能超過上一輪衝突。川普稍早表示，美國已摧毀伊朗大部分軍事力量，但仍須「解決」一、兩個目標，包括名為「鎬山」（Pickaxe Mountain）的疑似核設施。

伊朗國營電視台報導，軍方發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）表示：「未來可能發生的戰事持續時間恐比先前衝突更漫長，而美國總統無法左右戰事結束的時間和條件。」

美國媒體報導，川普昨天與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，討論是否以及何時擴大對伊朗的軍事行動。

美國新聞網站Axios引述美國與以色列官員說法報導，兩國領袖昨天討論與伊朗談判的進展。尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）敦促川普在美國期中選舉結束後立即對伊朗發動攻擊，川普則希望讓談判繼續進行。

據報導，以色列官員形容這場通話「很艱難」，美國官員則稱對話相當「直接」。

川普今天接受記者訪問時證實，他曾與尼坦雅胡討論伊朗問題，但不願進一步說明。

伊朗軍方與政治高層官員已警告，若再對伊朗發動攻擊，伊朗將立即採取「不受地理範圍限制」的強力反擊。

伊朗通訊社（IRNA）引述外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）表示：「我們希望對方保持理性，選擇外交途徑。」他還說，伊朗「已做好防禦與外交兩手準備」。

伊朗提出上述警告之際，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書長雷札伊（Mohsen Rezaei）昨天透露，他已收到美國副總統范斯（JD Vance）致函，希望重啟陷入停滯的談判。

他說，德黑蘭先前已告知華府，除非美方滿足伊朗提出的條件，否則「荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）不會重新開放，也不會進行任何談判」。

伊朗 川普 德黑蘭 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美以領導人通話討論伊朗戰事 以方促期中選舉後立即攻擊

回應川普攻擊威脅 伊朗：反擊範圍不設限

川普稱美仍須解決伊朗若干目標 包括疑似核設施

戰爭時間恐加劇？伊朗軍方宣稱 若與美國爆發新戰事「會比先前更漫長」

相關新聞

回應川普攻擊威脅 伊朗：反擊範圍不設限

美媒傳出美國總統川普考慮最快在期中選舉投票日隔日，就會對德黑蘭發動新一波大規模空襲，對此伊朗首度公開最高領袖穆吉塔巴會晤武裝部隊所有最高指揮官的消息，稱穆吉塔巴已下令，若美國與以色列再次發動攻擊，伊朗必須立即有效反擊，且攻擊範圍不受地域限制，務求達到最大嚇阻效果。

俄國出口穀物 可能繞遠路

為因應俄烏戰爭增添黑海航線的安全疑慮，俄羅斯目前正嘗試從北冰洋的不凍港莫曼斯克港出口穀物，但由於該港口距離穀物產地有數千里遠，大幅提高運輸成本。

若美以又發動攻擊 伊領袖：報復不設限

伊朗最高領袖穆吉塔巴十月卅一日向武裝部隊高層下令，若美國與以色列又發動攻擊，伊朗必須立即做出有力且不受地理範圍限制的回應，以達到最大的嚇阻效果。

伊朗威脅還在 美傾向用外交讓美伊終戰

美國總統川普十月卅一日在佛州指稱，美方已摧毀伊朗大部分的軍事力量，但仍必須解決一、兩個目標，包括「鎬山」地下核設施。美國國務卿魯比歐同日則在亞特蘭大說，川普尚未決定是否重啟對伊朗的軍事行動，美方仍對外交途徑解決持開放態度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。