烏俄空襲警報系統接連遭駭 兩起事件關聯性尚不明

俄羅斯今天表示，向民眾發布無人機攻擊等威脅警報的應用程式遭遇網攻。數小時前，烏克蘭也懷疑空襲警報系統遭駭，曾發出輻射威脅的假警報。目前不清楚兩起事件是否有關。

法新社報導，這些網攻發生不久前，僅限於烏東赫松地區（Kherson）的停火才剛結束，這是俄烏戰爭中罕見歷時最久的停火，由美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）斡旋促成，從10月27日清晨生效，讓人道主義任務得以進入俄軍占領的奧列什基市（Oleshky）。

莫斯科緊急事務部在通訊軟體Telegram發文指出，「請注意！俄羅斯緊急事務部的行動應用程式遭遇大規模網路攻擊，導致攻擊者得以向大眾發送不實資訊」，並補充表示團隊正在努力修復問題。

昨天深夜，烏克蘭空軍與反假訊息中心發文表示：「空襲警報應用程式可能已遭敵對勢力干擾。」空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）向法新社證實，應用程式已遭駭客入侵。

路透社報導，這個app一度短暫顯示，基輔與其他地區面臨核武與化學警報並有巷戰威脅。一則錯誤訊息指出，俄羅斯已部署「榛果樹」（Oreshnik）極音速飛彈。

空軍在Telegram發文表示：「這個空襲警報app似乎遭到敵方干擾。沒有輻射威脅！請保持冷靜，並關注我們頻道上的最新消息！」異常情況隨後消失。

烏克蘭數位轉型部（Ministry for DigitalTransformation）指出，這款應用程式已暫停運作，但其他向民眾發布警報的管道以及防空警報器均正常運作。

目前尚不清楚俄烏這兩起系統遭駭事件是否存在關聯。