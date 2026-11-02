快訊

中榮神外部長涉代刀 ！「器械伸進病人體內」畫面曝 衛局：移送法辦釐清

每天2片吐司還限制喝水！3歲男童餓到超商覓食 遭「新媽」過肩摔致死

遭爆分居廖鎮漢！孫芸芸親揭婚姻現況

聽新聞
0:00 / 0:00

烏俄空襲警報系統接連遭駭 兩起事件關聯性尚不明

中央社／ 莫斯科2日綜合外電報導

俄羅斯今天表示，向民眾發布無人機攻擊等威脅警報的應用程式遭遇網攻。數小時前，烏克蘭也懷疑空襲警報系統遭駭，曾發出輻射威脅的假警報。目前不清楚兩起事件是否有關。

法新社報導，這些網攻發生不久前，僅限於烏東赫松地區（Kherson）的停火才剛結束，這是俄烏戰爭中罕見歷時最久的停火，由美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）斡旋促成，從10月27日清晨生效，讓人道主義任務得以進入俄軍占領的奧列什基市（Oleshky）。

莫斯科緊急事務部在通訊軟體Telegram發文指出，「請注意！俄羅斯緊急事務部的行動應用程式遭遇大規模網路攻擊，導致攻擊者得以向大眾發送不實資訊」，並補充表示團隊正在努力修復問題。

昨天深夜，烏克蘭空軍與反假訊息中心發文表示：「空襲警報應用程式可能已遭敵對勢力干擾。」空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）向法新社證實，應用程式已遭駭客入侵。

路透社報導，這個app一度短暫顯示，基輔與其他地區面臨核武與化學警報並有巷戰威脅。一則錯誤訊息指出，俄羅斯已部署「榛果樹」（Oreshnik）極音速飛彈。

空軍在Telegram發文表示：「這個空襲警報app似乎遭到敵方干擾。沒有輻射威脅！請保持冷靜，並關注我們頻道上的最新消息！」異常情況隨後消失。

烏克蘭數位轉型部（Ministry for DigitalTransformation）指出，這款應用程式已暫停運作，但其他向民眾發布警報的管道以及防空警報器均正常運作。

目前尚不清楚俄烏這兩起系統遭駭事件是否存在關聯。

伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

烏克蘭空軍：空襲警報系統遭敵對勢力干擾

俄烏最長局部停火6天告終！俄拒絕延長 美俄烏將重啟和談

俄烏最長局部停火落幕 澤倫斯基：美供愛國者飛彈換停襲俄煉油廠

每年約200萬人次參觀 美警告：莫斯科1地區恐有大規模傷亡

相關新聞

回應川普攻擊威脅 伊朗：反擊範圍不設限

美媒傳出美國總統川普考慮最快在期中選舉投票日隔日，就會對德黑蘭發動新一波大規模空襲，對此伊朗首度公開最高領袖穆吉塔巴會晤武裝部隊所有最高指揮官的消息，稱穆吉塔巴已下令，若美國與以色列再次發動攻擊，伊朗必須立即有效反擊，且攻擊範圍不受地域限制，務求達到最大嚇阻效果。

俄國出口穀物 可能繞遠路

為因應俄烏戰爭增添黑海航線的安全疑慮，俄羅斯目前正嘗試從北冰洋的不凍港莫曼斯克港出口穀物，但由於該港口距離穀物產地有數千里遠，大幅提高運輸成本。

伊朗威脅還在 美傾向用外交讓美伊終戰

美國總統川普十月卅一日在佛州指稱，美方已摧毀伊朗大部分的軍事力量，但仍必須解決一、兩個目標，包括「鎬山」地下核設施。美國國務卿魯比歐同日則在亞特蘭大說，川普尚未決定是否重啟對伊朗的軍事行動，美方仍對外交途徑解決持開放態度。

若美以又發動攻擊 伊領袖：報復不設限

伊朗最高領袖穆吉塔巴十月卅一日向武裝部隊高層下令，若美國與以色列又發動攻擊，伊朗必須立即做出有力且不受地理範圍限制的回應，以達到最大的嚇阻效果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。