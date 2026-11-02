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美以領導人通話討論伊朗戰事 以方促期中選舉後立即攻擊

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國媒體今天報導，總統川普10月31日與以色列總理尼坦雅胡進行「坦誠的通話」，討論是否及何時擴大對伊朗的軍事行動。

美國新聞網站Axios引述美國與以色列官員說法報導，兩國領袖昨天討論與伊朗談判的進展。尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）敦促川普在美國期中選舉結束後立即對伊朗發動攻擊，川普則希望讓談判繼續進行。

據報導，以色列官員形容這場通話「很艱難」，美國官員則稱對話相當「直接」。

這場持續8個月的戰爭期間，川普一直對伊朗採取雙軌策略，一方面持續發動空襲及其他攻擊行動，另一方面尋求達成協議，以重啟和平談判，並全面恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運，確保石油與天然氣等重要能源運輸暢通。

川普31日向媒體表示，與伊朗就結束戰爭進行的談判「進展順利」，但仍有一、兩個目標需要「處理」。

他也強調，華府並不急於採取攻勢，因為美國已重創伊朗軍事力量及核計畫。

在川普與尼坦雅胡通話前，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書長雷札伊（Mohsen Rezaei）昨天透露，他已收到美國副總統范斯（JD Vance）致函，希望重啟陷入停滯的談判。

此外，調停方也展現出恢復談判的意願。卡達國營媒體報導，該國代表團於10月30日抵達德黑蘭，與伊朗官員會談。

川普已因中東戰爭面臨龐大的政治壓力。美國選民對汽油價格及其他生活成本上漲感到不滿，這股民怨可能在期中選舉中反映出來。

伊朗 期中選舉 以色列 美國

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