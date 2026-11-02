聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗威脅還在 美傾向用外交讓美伊終戰

聯合報／ 編譯茅毅盧思綸／綜合報導

美國總統川普十月卅一日在佛州指稱，美方已摧毀伊朗大部分的軍事力量，但仍必須解決一、兩個目標，包括「鎬山」地下核設施。美國國務卿魯比歐同日則在亞特蘭大說，川普尚未決定是否重啟對伊朗的軍事行動，美方仍對外交途徑解決持開放態度。

川普說，美國和以色列二月底聯手對伊朗開戰後，美伊旨在結束這場戰爭的談判目前進展順利，「但大家都知道他們不太可靠」。

川普還說，由於伊朗的軍力及核計畫已被重創，因此美國並不急於恢復攻擊伊朗；「我們已摧毀他們的核設施。我認為，我們還必須解決一到兩個地點，但我們十分鐘內就能將它們搞定」。

川普表示，「各位很可能可以看看（伊朗中部伊斯法罕省納坦茲附近的）鎬山，必須處理那裡。我們可以非常迅速地完成這一切」。

川普並對提問的紐約時報記者說，「為何你要問這麼蠢的問題，要是我回答，『對』，我會跟你說嗎？要是我回答，『沒有』，我會跟你說嗎？」德黑蘭長久以來均否認在鎬山進行任何核活動，且鎬山是「空的」。

美國新聞頻道ＭＳ ＮＯＷ十月卅日引述三位波斯灣阿拉伯國家高官報導，川普政府已向波灣盟友簡報，準備因應新一波短暫但猛烈的攻擊，最快就在十一月四日，即美國期中選舉隔天展開。

對於美國是否恢復攻擊伊朗，擔任廿國集團（G20）外長會議東道主的魯比歐十月卅一日表示，「只要我們決定採取行動，就能達成軍事目標；但我現在沒有這方面的消息可以向各位宣布，我們也不會輕率地看待任何相關行動」。

魯比歐還說，川普仍傾向藉由外交途徑讓美伊終戰；「但我不會評論這些談判的進展，也不會說明任何時程。我只能告訴各位，要是有外交解決方案，我們願意考慮」。調解方阿拉伯聯合大公國總統外交顧問加爾加希十一月一日說，阿聯希望美伊談判能有所突破，但也做好最壞打算。

魯比歐並譴責伊朗咄咄逼人且公然地鎖定商船攻擊。官媒卡達通訊社（ＱＮＡ）報導，十月卅日晚間液化天然氣（ＬＮＧ）運輸船「梅耶達號」行經波斯灣時，遭不明物體攻擊。該船隸屬卡達天然氣運輸公司。

另外，美國特勤局發言人證實，鑒於當前處於「威脅升高的環境」，北美航太防衛司令部（ＮＯＲＡＤ）及美國北方司令部已提供反無人機能力，支援對川普的維安行動。ＮＯＲＡＤ也證實，已在川普私人的佛州海湖莊園內及周邊部署防空系統。

據佛州地方媒體報導，該系統是「復仇者」飛彈。

伊朗 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普稱美仍須解決伊朗若干目標 包括疑似核設施

川普傳最快「期中選舉隔天」再攻伊朗 魯比歐：尚未定案

傳美最快期中選舉隔天攻伊朗！波灣盟友證實收到簡報

美期中選後是否再攻伊朗 盧比歐：川普尚未決定

相關新聞

伊朗威脅還在 美傾向用外交讓美伊終戰

美國總統川普十月卅一日在佛州指稱，美方已摧毀伊朗大部分的軍事力量，但仍必須解決一、兩個目標，包括「鎬山」地下核設施。美國國務卿魯比歐同日則在亞特蘭大說，川普尚未決定是否重啟對伊朗的軍事行動，美方仍對外交途徑解決持開放態度。

若美以又發動攻擊 伊領袖：報復不設限

伊朗最高領袖穆吉塔巴十月卅一日向武裝部隊高層下令，若美國與以色列又發動攻擊，伊朗必須立即做出有力且不受地理範圍限制的回應，以達到最大的嚇阻效果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。