伊朗威脅還在 美傾向用外交讓美伊終戰

美國總統川普十月卅一日在佛州指稱，美方已摧毀伊朗大部分的軍事力量，但仍必須解決一、兩個目標，包括「鎬山」地下核設施。美國國務卿魯比歐同日則在亞特蘭大說，川普尚未決定是否重啟對伊朗的軍事行動，美方仍對外交途徑解決持開放態度。

川普說，美國和以色列二月底聯手對伊朗開戰後，美伊旨在結束這場戰爭的談判目前進展順利，「但大家都知道他們不太可靠」。

川普還說，由於伊朗的軍力及核計畫已被重創，因此美國並不急於恢復攻擊伊朗；「我們已摧毀他們的核設施。我認為，我們還必須解決一到兩個地點，但我們十分鐘內就能將它們搞定」。

川普表示，「各位很可能可以看看（伊朗中部伊斯法罕省納坦茲附近的）鎬山，必須處理那裡。我們可以非常迅速地完成這一切」。

川普並對提問的紐約時報記者說，「為何你要問這麼蠢的問題，要是我回答，『對』，我會跟你說嗎？要是我回答，『沒有』，我會跟你說嗎？」德黑蘭長久以來均否認在鎬山進行任何核活動，且鎬山是「空的」。

美國新聞頻道ＭＳ ＮＯＷ十月卅日引述三位波斯灣阿拉伯國家高官報導，川普政府已向波灣盟友簡報，準備因應新一波短暫但猛烈的攻擊，最快就在十一月四日，即美國期中選舉隔天展開。

對於美國是否恢復攻擊伊朗，擔任廿國集團（G20）外長會議東道主的魯比歐十月卅一日表示，「只要我們決定採取行動，就能達成軍事目標；但我現在沒有這方面的消息可以向各位宣布，我們也不會輕率地看待任何相關行動」。

魯比歐還說，川普仍傾向藉由外交途徑讓美伊終戰；「但我不會評論這些談判的進展，也不會說明任何時程。我只能告訴各位，要是有外交解決方案，我們願意考慮」。調解方阿拉伯聯合大公國總統外交顧問加爾加希十一月一日說，阿聯希望美伊談判能有所突破，但也做好最壞打算。

魯比歐並譴責伊朗咄咄逼人且公然地鎖定商船攻擊。官媒卡達通訊社（ＱＮＡ）報導，十月卅日晚間液化天然氣（ＬＮＧ）運輸船「梅耶達號」行經波斯灣時，遭不明物體攻擊。該船隸屬卡達天然氣運輸公司。

另外，美國特勤局發言人證實，鑒於當前處於「威脅升高的環境」，北美航太防衛司令部（ＮＯＲＡＤ）及美國北方司令部已提供反無人機能力，支援對川普的維安行動。ＮＯＲＡＤ也證實，已在川普私人的佛州海湖莊園內及周邊部署防空系統。

據佛州地方媒體報導，該系統是「復仇者」飛彈。