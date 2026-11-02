若美以又發動攻擊 伊領袖：報復不設限

伊朗最高領袖穆吉塔巴十月卅一日向武裝部隊高層下令，若美國與以色列又發動攻擊，伊朗必須立即做出有力且不受地理範圍限制的回應，以達到最大的嚇阻效果。

穆吉塔巴在美以伊二月底開戰當天受重傷，至今仍未公開現身。十月卅一日與會的高層包括伊朗武裝部隊參謀總長阿布杜拉希、陸軍總司令哈塔米與伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）總司令瓦希迪。

穆吉塔巴還下令更新敵方的目標及資產清單，使美以的各類有形和無形資產，均在伊朗武裝部隊的報復範圍內。阿布杜拉希同日稍晚就對官媒伊朗通訊社說，最新清單涵蓋廣泛的地理範圍。

伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞十一月一日也揚言，未來可能發生的戰事持續時間，可能比之前的更漫長，且美國總統無法左右戰事結束的時間及條件。

另外，伊朗外長阿拉奇十月卅一日接受半島電視台專訪時說，伊朗高層已仔細審閱和討論美國副總統范斯日前致伊朗最高國安委員會祕書雷札伊的信函。雷札伊同日證實收到該信，但他尚未回應。他並又一次重申，除非伊朗提出的條件得到滿足，否則荷莫茲海峽不會開放，「我們也絕不會參與（和美國的直接）談判」。