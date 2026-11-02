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回應川普攻擊威脅 伊朗：反擊範圍不設限

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美媒傳出美國總統川普考慮最快在期中選舉投票日隔日，就會對德黑蘭發動新一波大規模空襲，對此伊朗首度公開最高領袖穆吉塔巴會晤武裝部隊所有最高指揮官的消息，稱穆吉塔巴已下令，若美國與以色列再次發動攻擊，伊朗必須立即有效反擊，且攻擊範圍不受地域限制，務求達到最大嚇阻效果。

根據聲明，穆吉塔巴告訴陸軍總司令哈塔米等三名將領：「敵人若再次發動軍事或恐怖攻擊，屆時將由伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊及伊朗人民決定，這些敵對行動何時結束，以及在什麼條件下結束。」

他也下令更新軍方打擊目標清單，確保美國與以色列的各類有形及無形資產，都在武裝部隊的打擊範圍內。

這些伊軍高層向穆吉塔巴報告，稱各類彈藥、偵察及作戰武器產量都已增加數倍。

MS NOW等美國媒體10月30日報導，川普正考慮最早於期中選舉隔日對伊朗發動新一輪打擊，希望藉此結束戰事。 三名波灣國家高階官員透露，川普政府已向波灣盟友說明，請他們為最快於11月4日的一輪短暫猛烈打擊，預做準備。

美國國務卿魯比歐隔日對此回應，川普對於是否採取進一步軍事行動「尚未做出決定」，但仍傾向透過外交途徑結束與伊朗的戰爭。不過魯比歐也說：「我不會評論這些談判的進展，也不會說明任何時程。我只能告訴各位，如果有外交解決方案，我們願意考慮。」

川普同日稍後在佛羅里達州寓所重申，並不急於採取進攻行動，因為已重創伊朗的大部分軍事力量，但仍有一、兩個目標要「處理」。他告訴記者，目前與伊朗旨在結束衝突的談判「進展順利，但大家都知道他們不太可靠」。

儘管伊朗展現強硬立場，但該國外交部長阿拉奇接受半島電視台訪問時表示，伊朗高層已討論美國副總統范斯提出的方案，並稱美方尋求談判是「正面的一步」。但伊朗仍要求美國解除制裁、減少在中東的軍事部署，並承認伊朗與阿曼協議的荷莫茲海峽航運路線。

伊朗 美國 川普 穆吉塔巴 以色列

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