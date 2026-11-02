聽新聞
0:00 / 0:00

俄國出口穀物 可能繞遠路

經濟日報／ 編譯任中原／取材自英國金融時報

為因應俄烏戰爭增添黑海航線的安全疑慮，俄羅斯目前正嘗試從北冰洋的不凍港莫曼斯克港出口穀物，但由於該港口距離穀物產地有數千里遠，大幅提高運輸成本。

英國金融時報（FT）報導，一艘俄羅斯散裝船10月28日裝載29,500公噸小麥從莫曼斯克港起運，將運交北非的買家。由於繞道路線非比尋常，凸顯這場戰爭已顛覆了俄烏兩大穀物出口國的貿易模式，會導致外國買家的成本大幅提高，但兩國農民的收入反而劇減。

俄羅斯穀物聯盟主席茲洛契夫斯基表示，「主要問題不只是我們能否繞道運出某種數量的穀物而已，而是這種物流方式的成本，將遠高於經由亞速海－黑海的傳統航線，必須有人負擔其中的價差」。

今年俄國小麥豐收，第3季出口量卻比去年同期劇減38%。7月中以來，一些黑海航線的運費已上漲一倍以上。出口商已設法找出新路線，一些船隻從亞速海溯經頓河、裏海，交付給伊朗買家，一些業者將穀物裝在貨櫃內，經由鐵路運至國外。

伊朗 美國 俄烏戰爭 小麥

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

確保能源穀物運輸 國際推動黑海局部停火

歐洲22國碼頭工人罷工 抗議港口被用來輸運武器

歐洲多國拒與俄外長合影 美取消G20合照 俄諷「全家福外交」

G20外長會議關鍵安全議題未達共識 聚焦討論全球經濟挑戰

相關新聞

回應川普攻擊威脅 伊朗：反擊範圍不設限

美媒傳出美國總統川普考慮最快在期中選舉投票日隔日，就會對德黑蘭發動新一波大規模空襲，對此伊朗首度公開最高領袖穆吉塔巴會晤武裝部隊所有最高指揮官的消息，稱穆吉塔巴已下令，若美國與以色列再次發動攻擊，伊朗必須立即有效反擊，且攻擊範圍不受地域限制，務求達到最大嚇阻效果。

俄國出口穀物 可能繞遠路

為因應俄烏戰爭增添黑海航線的安全疑慮，俄羅斯目前正嘗試從北冰洋的不凍港莫曼斯克港出口穀物，但由於該港口距離穀物產地有數千里遠，大幅提高運輸成本。

伊朗威脅還在 美傾向用外交讓美伊終戰

美國總統川普十月卅一日在佛州指稱，美方已摧毀伊朗大部分的軍事力量，但仍必須解決一、兩個目標，包括「鎬山」地下核設施。美國國務卿魯比歐同日則在亞特蘭大說，川普尚未決定是否重啟對伊朗的軍事行動，美方仍對外交途徑解決持開放態度。

若美以又發動攻擊 伊領袖：報復不設限

伊朗最高領袖穆吉塔巴十月卅一日向武裝部隊高層下令，若美國與以色列又發動攻擊，伊朗必須立即做出有力且不受地理範圍限制的回應，以達到最大的嚇阻效果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。