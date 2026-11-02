俄國出口穀物 可能繞遠路

為因應俄烏戰爭增添黑海航線的安全疑慮，俄羅斯目前正嘗試從北冰洋的不凍港莫曼斯克港出口穀物，但由於該港口距離穀物產地有數千里遠，大幅提高運輸成本。

英國金融時報（FT）報導，一艘俄羅斯散裝船10月28日裝載29,500公噸小麥從莫曼斯克港起運，將運交北非的買家。由於繞道路線非比尋常，凸顯這場戰爭已顛覆了俄烏兩大穀物出口國的貿易模式，會導致外國買家的成本大幅提高，但兩國農民的收入反而劇減。

俄羅斯穀物聯盟主席茲洛契夫斯基表示，「主要問題不只是我們能否繞道運出某種數量的穀物而已，而是這種物流方式的成本，將遠高於經由亞速海－黑海的傳統航線，必須有人負擔其中的價差」。

今年俄國小麥豐收，第3季出口量卻比去年同期劇減38%。7月中以來，一些黑海航線的運費已上漲一倍以上。出口商已設法找出新路線，一些船隻從亞速海溯經頓河、裏海，交付給伊朗買家，一些業者將穀物裝在貨櫃內，經由鐵路運至國外。