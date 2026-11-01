戰爭時間恐加劇？伊朗軍方宣稱 若與美國爆發新戰事「會比先前更漫長」

伊朗軍方今天警告，任何跟美國發生的新戰事可能會比先前衝突更為漫長，美國總統川普（Donald Trump）無法單方面決定戰事持續時間。

伊朗國營電視台報導，軍方發言人阿克拉米尼亞（Mohammad Akraminia）表示：「未來可能發生的戰事持續時間恐比先前衝突更漫長，而美國總統無法左右戰事結束之時間和條件。」

法新社報導，阿克拉米尼亞指涉的是2月28日美國聯手以色列空襲伊朗以來，這場戰爭最激烈之階段。

美國媒體MS NOW近日報導，川普考慮最早於11月3日期中選舉隔天對伊朗發動新一輪打擊，希望藉此結束戰事。

美國從9月初起就沒攻擊伊朗，川普則已經承諾不會在期中選舉前發動新一輪打擊。