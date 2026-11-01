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川普稱美仍須解決伊朗若干目標 包括疑似核設施

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普今天表示，美國已摧毀伊朗大部分軍事力量，但仍須「解決」一、兩個目標，包括名為「鎬山」的疑似核設施

法新社報導，川普在佛羅里達州寓所向記者表示，美以兩國在2月底發動戰事後，目前與伊朗旨在結束衝突的談判「進展順利，但大家都知道他們不太可靠」。

川普重申，美方並不急於採取進攻行動，因為已重創伊朗軍力及核計畫。

川普告訴記者：「我們已經摧毀他們的核設施。我認為我們仍須解決一到兩個地點，但我們能在10分鐘內搞定。」

他在談及一處疑似地下核設施時補充表示：「大家或許可以看看鎬山（Pickaxe Mountain），必須解決那裡的問題。我們能非常迅速完成這一切。」

伊朗政府一直以來都否認在當地進行任何核作業。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天稍早曾表示，川普尚未決定是否對伊朗發動新一輪打擊，美方仍對外交途徑抱持開放態度。

在美方揚言選舉後重啟打擊的威脅下，伊朗最高領袖今天警告美國與以色列切勿發動新攻擊。

川普曾警告，美方可能在期中選舉後採取新的軍事行動；他先前曾表示，正在評估是否要「徹底解決他們」。

伊朗 川普 核設施 美國 魯比歐

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