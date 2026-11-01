傳美最快期中選舉隔天攻伊朗！波灣盟友證實收到簡報

美國新聞頻道ＭＳ ＮＯＷ十月卅日引述三位波斯灣阿拉伯國家高官報導，川普政府已向波灣盟友簡報，準備因應新一波短暫但猛烈的攻擊，最快就在十一月四日，即美國期中選舉隔天展開。

美國總統川普十月卅日在白宮活動被媒體問到與伊朗的談判時指稱，「目前有在談判，他們（伊朗）想要談」。他說，伊朗正陷入很大麻煩，「坦白說，我們還有時間；這是一場戰爭，但不是典型的戰爭」。

伊朗最高領袖穆吉塔巴十月卅一日則在社媒ＴＧ聲明，若敵人又發動軍事或恐怖攻擊，屆時會由伊朗及其武裝部隊來決定何時結束和結束這些攻擊的條件。

調解方卡達的代表十月卅日赴德黑蘭，轉達對美伊終戰草案的最新修改，伊卡雙方的代表討論逾十二小時。路透十月卅一日報導，伊朗代表赴卡達首都多哈，再進行會談。

該草案由卡達於十月廿五日提出，旨在避免美國重啟對伊朗的軍事行動，包含美伊可採取哪些信心建立措施。美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）十月卅日引述一位知情人士報導，有若干跡象顯示正有所進展。