外媒：美擬選後隔日攻伊 盼結束戰事

美國媒體MS NOW報導，美國總統川普正考慮最早於期中選舉隔日對伊朗發動新一輪打擊，希望藉此結束戰事。

三名波斯灣阿拉伯國家高階官員透露，川普政府已向波灣國家盟友說明，請他們為最快於11月4日、美國期中選舉次日的一輪短暫猛烈打擊，預做準備。華爾街日報稍早也報導，川普政府曾向阿拉伯國家進行簡報。

華府的波灣盟友擔憂伊朗將展開報復，正努力推動緩和局勢。一名波灣官員表示，如果部分波灣國家反對美國利用境內基地發動攻擊，他們「不會感到意外」。

美國自9月1日起便未對伊朗發動攻擊。川普先前承諾不會在期中選舉前發動新一輪攻擊；與此同時，伊朗持續威脅荷莫茲海峽關鍵航道上的航運，美國也對伊朗港口實施封鎖，以對德黑蘭當局施壓。

一名未獲授權對外發言的白宮官員說：「對於可能存在、也可能不存在的敏感軍事計畫，我們不發表任何評論。川普保留所有選項，以確保伊朗永遠無法獲得核武。」

川普10月30日表示，與伊朗的戰爭「很快就會結束」。他接受堪薩斯市廣播電台KCMO訪問時說：「我們正把他們打得落花流水。」川普預測：「我們將擁有一個沒有核武的伊朗。伊朗不能擁有核武，他們也不會擁有核武，一切很快就會結束。」