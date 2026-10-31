沙烏地聯軍稱攔截無人機及飛彈 美下令撤離非緊急人員

葉門叛軍「青年運動」與沙烏地阿拉伯領導的聯軍衝突持續升高。聯軍今天表示，在利雅德附近攔截並摧毀一架無人機，同時攔截一枚朝南部發射的彈道飛彈。美國駐沙烏地大使館因安全風險升高，下令非緊急政府人員及家屬撤離。

綜合法新社和路透社報導，聯軍發言人馬里奇（Turki al-Maliki）在社群平台X發文表示，聯軍部隊已在利雅德省（Riyadh）摧毀一架無人機，並攔截「恐怖組織青年運動（Houthis）民兵朝沙烏地南部發射的一枚彈道飛彈」。

聯軍稍早表示，在麥加（Mecca）地區攔截並摧毀一架「青年運動」發射的無人機，但這個武裝組織否認以伊斯蘭教最神聖的城市麥加為攻擊目標。

馬里奇在X平台發文指出：「青年運動發射的一架無人機，已在麥加地區遭攔截摧毀。」

「青年運動」軍事發言人薩里（Yahya Saree）則將沙烏地的說法斥為捏造。

美國駐沙烏地大使館今天表示，鑑於當地安全風險升高，美國政府已下令非緊急職務的政府人員及家屬自10月23日起撤離沙烏地。

美國大使館表示，近期發生飛彈及無人機攻擊事件後，美國政府人員若要使用沙烏地機場，必須事先取得特別許可。

近幾週來，有伊朗支持的「青年運動」與力挺葉門政府、由沙烏地領導的聯軍間的戰事持續升高，衝突進一步擴大。