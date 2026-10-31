訊號來了！中東美軍司令向川普作戰簡報 軍政高層全到齊

美國中央司令部司令古柏（右）赴白宮簡報。圖為古柏四月在五角大廈新聞簡報會發言。美聯社

華爾街日報廿九日報導，美國正考慮恢復對伊朗發動大規模軍事行動。負責中東戰事的美國中央司令部司令古柏同日罕見赴白宮，向總統川普簡報對伊朗的軍事行動選項及最新戰情。川普卅日接受堪薩斯市廣播電台ＫＣＭＯ訪問時又一次說，他相信，美伊戰爭很快會結束，而且十一月三日美國期中選舉前，美國將不會攻擊伊朗。

該報導說，由於古柏極少親自向川普簡報，這可能代表川普政府正進一步接近重啟對伊朗的重大軍事行動。

美國新聞網站Axios廿九日也報導，國防部長赫塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩、財長貝森特、美國中東特使兼和平任務特使威科夫、副總統范斯、能源部長萊特、白宮幕僚長威爾斯及其他高官也與會，討論美軍持續對伊朗實施的海上封鎖等議題。美軍將領廿八日則先在白宮與副總統范斯開會。古柏七月在空軍一號和川普、赫塞斯及凱恩會面。

川普想直接聽古柏報告，美軍持續對伊朗實施的海上封鎖目前是否奏效、美軍引導油輪駛出荷莫茲海峽運往全球能源市場的行動，和美軍目前與美國財政部聯手對伊朗經濟施壓的行動。

美國現有五萬名軍人和廿艘軍艦在中東執行任務。據美國國會預算處（ＣＢＯ）估計，美伊戰爭每月耗費美國廿億至卅億美元，五角大廈正為此消耗大量彈藥、航空燃油和物資。

另外，華盛頓郵報廿九日報導，該報外交事務專欄作家伊格納西斯說，美國官員透露，范斯日前在致伊朗最高國安委員會祕書雷札伊的信中表示，他願親自與談，討論透過談判結束美伊戰爭。美方希望向雷札伊等伊方強硬派表明，范斯這次的外交接觸是認真的。

伊朗半官方塔斯尼姆通訊社廿九日報導，伊方已收到范斯致雷札伊的信，但尚未做出回應。

川普還對ＫＣＭＯ說，「我們需要（伊朗提供）一個保證，永遠不會擁有核武」。但他並未詳述將如何很快讓美伊終戰。

美國駐土耳其大使兼美國總統伊拉克與敘利亞特使巴瑞克廿九日對有線電視新聞網（ＣＮＮ）指稱，美伊距達成一項舒緩緊張的協議非常接近；「我認為，我們距離到達一個能說『讓我們稍微暫停』的地方非常近；我們不會立刻有一個整體、全面的解決方案，但我們能讓這個地區找到它的步調」。