影／美軍護航荷莫茲海峽代價高！航艦創部署紀錄 恐削弱抗中能力

伊朗持續在荷莫茲海峽發動密集攻擊，美軍戰機幾乎每天執行護航任務，協助美國及波斯灣盟友恢復石油運輸，讓美國得以在自2月延續至今的美伊衝突中守住陣線。然而，知情美方官員指出，密集的飛行任務不僅讓飛機與機組人員承受壓力，也使負責維持戰機運作的機械師與維修人員負擔沉重。

華爾街日報報導，美軍從2艘航空母艦、1艘兩棲突擊艦及中東各地空軍基地執行護航任務，過去6個月已協助超過3000艘商船通過荷莫茲海峽，使波斯灣石油出口量近幾週超越戰前水準。然而，美國海軍派往中東的航空母艦已連續數月幾乎全天候運作，鮮少休息，並創下現代海軍部署時間及連續不靠港天數的新紀錄。知情官員表示，隨行護航並執行封鎖任務的驅逐艦也延長部署時間，使軍艦及官兵承受沉重負擔。

美國目前在中東部署5萬名軍人及20艘海軍艦艇。美國國會預算處估計，這場衝突每月耗費美國20億至30億美元。隨著總統川普考慮對伊朗發動新一輪攻擊，以打破僵局、迫使德黑蘭投降，五角大廈也正向中東增派兵力與艦艇。軍方領導人表示，只要接獲命令，部隊就能持續執行海上封鎖與商船護航任務。然而，官員也承認，這項耗費大量資源的行動，正削弱美國抗衡中國影響力及因應全球其他潛在危機的能力。

部分美國官員表示，如果沒有更多國際協助，荷莫茲海峽目前的局勢將愈來愈難以維持。近幾個月來，伊朗一再挑戰川普政府宣稱掌控這條水道的說法，攻擊船舶並引發火災，甚至造成部分船隻沉沒。美國官員表示，德黑蘭主要使用無人機及大型次音速巡弋飛彈攻擊船舶，部分美國官員將這些飛彈稱為「會飛的校車」。

美方表示，已大幅削弱伊朗偵測與追蹤船舶的能力，目前95%的航運流量能安全通過荷莫茲海峽。華爾街日報記者10月登上美國海軍「華盛頓號」航空母艦，實地觀察美軍在海峽執行的護航任務。

對飛行員及機組人員而言，每晚在荷莫茲海峽上空執行任務都相當緊張。受訪飛行員與機組人員表示，這條水道最窄處僅約32公里，上方空域充斥各種飛行物體。當飛彈或其他飛行物從伊朗海岸射出時，飛行員往往只有短短數秒可以反應。

一名飛行員表示，只要戰機在指定空域執勤，且有足夠彈藥擊落來襲威脅，所屬中隊保護船舶的成功率就達100%。不過，伊朗有時攻擊的船隻數量超出美軍保護能力。「華盛頓號」打擊群指揮官希姆斯（Rear Adm. Jeffrey Heames）指出，一旦船隻遭到反艦巡弋飛彈或無人機威脅，美軍戰機就會迅速攔截並擊落。他說：「我們一直都能可靠地完成這項任務。」

希姆斯表示，航艦定期獲得補給，儘管部署何時結束仍不明朗，艦上官兵依然士氣高昂。部分分析人士則認為，既然石油已能通過荷莫茲海峽，川普就應該讓封鎖措施持續發揮作用，逐步削弱伊朗政權，而非試圖透過可能無法改變德黑蘭盤算的軍事打擊，迅速結束衝突。

布魯金斯研究所外交政策計畫研究主任歐漢龍（Michael O’Hanlon）說：「時間站在他那一邊。我認為必須明確表明，已做好無限期持續封鎖的準備。」