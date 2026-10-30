美軍中東最高指揮官罕見赴白宮！向川普簡報攻伊朗軍事選項

美國正考慮恢復對伊朗發動大規模軍事行動。美國官員及其他知情人士透露，駐中東美軍最高指揮官、美國中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）29日罕見親赴白宮，向總統川普簡報對伊朗的軍事行動選項及戰爭最新情勢，包括持續進行的海上封鎖行動。

華爾街日報與Axios報導，國防部長赫塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩也出席會議，其他內閣成員同樣與會。一名知情人士透露，軍方將領28日已在白宮與副總統范斯開會。

古柏極少親自向川普簡報，這場會議可能意味著美國正逐漸接近發動重大軍事行動。今年7月，古柏曾在德拉瓦州的空軍一號上，與川普、赫塞斯及凱恩會面。

官員表示，川普此次希望直接聽取古柏說明，了解海上封鎖是否奏效。古柏還簡報美軍引導油輪駛出荷莫茲海峽、將石油運往全球能源市場的軍事行動，以及美軍與財政部合作展開的經濟施壓行動最新進展。白宮、五角大廈及CENTCOM均拒絕評論。

川普目前採取外交與軍事雙軌策略，如同2025年6月「午夜之鎚行動」（Operation Midnight Hammer）及今年2月「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）前的作法，一方面尋求達成協議、重啟和平談判，另一方面為期中選舉後可能恢復大規模軍事行動做準備。卡達領導的區域調解人士正試圖促成美伊談判，避免期中選舉後再度開戰。一名區域消息人士表示：「調解工作正處於非常敏感的階段。」

卡達調解人士最近將范斯的一封信轉交給伊朗最高國家安全委員會秘書長雷札伊（Mohsen Rezaei）。范斯提議重啟談判，但強調必須討論伊朗核計畫。伊朗官員29日則持續要求美國在恢復核計畫談判前，先解除封鎖、解凍伊朗遭凍結的資金，並允許伊朗出售石油。