華府考慮重啟對伊朗作戰 美媒：美軍司令向川普簡報軍事選項

美國考慮重啟對伊朗大規模作戰行動之際，美媒報導，美軍中東地區最高指揮官古柏今天向總統川普（Donald Trump）簡報對伊朗的軍事選項；由於古柏極少親自向川普進行簡報，這次會面可能代表華府正一步步逼近重大軍事行動。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天獨家報導，知情人士表示，美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）、美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）及參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）出席這場在白宮舉行的會議。這場會議還有其他閣員參加，內容涵蓋美軍持續進行的封鎖行動等議題。

其中一位知情人士還提到，在這場高層會議之前，軍官們前一天已在白宮與美國副總統范斯（JDVance）舉行會議。

「華爾街日報」先前報導，川普政府官員已告知波斯灣國家，為短暫但強度高的軍事行動做好準備，時間預計在美國期中選舉過後。同時，范斯也與伊朗最有權勢的強硬派人物展開接觸，試圖重啟和平談判。

川普上週在一場造勢集會上表示：「我們可能會進行另一場小型的『史詩怒火』行動。」

美國2月底聯手以色列對伊朗發動攻擊，華府將這場行動命名為「史詩怒火」（Operation Epic Fury）。

報導指出，古柏極少親自向川普進行簡報，因此這次會面可能代表美國正一步步逼近重大軍事行動。他7月曾和川普會面，兩人與赫格塞斯、凱恩一同在美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）上談話，當時地點在德拉瓦州。

戰爭部及美軍中央司令部發言人都拒絕置評。

伊朗已在公開場合及私下外交管道中揚言，若遭到任何美軍打擊，將攻擊中東地區廣泛的美軍及海灣國家目標。德黑蘭也已恢復在地下設施利用庫存零件製造彈道飛彈，加大針對中東地區美軍人員的威脅。

五角大廈近幾週已為新一波轟炸行動做準備，向中東增派額外的防空系統、彈藥與補給，美軍還將部分部隊移出被視為較脆弱的基地，以避開危險。同時，美國陸軍目前正準備向以色列增派一套愛國者飛彈連，以加強該國的飛彈防禦。