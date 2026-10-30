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尋求重啟和談 范斯接觸伊朗鷹派

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國副總統范斯。路透
美國副總統范斯。路透

華爾街日報廿八日引述美國官員及知情人士報導，美國總統川普雖揚言在下周期中選舉後重新對伊朗開戰，但副總統范斯仍正與伊朗強硬派人物之一接觸，尋求恢復和談。

川普上周還指稱，「我們沒有在與（伊朗）他們談判，不管怎樣，我們都會有所行動，而且很快就會發生」。

但范斯正試圖說服川普別在未來幾周，下令對伊朗發動短暫而猛烈的攻擊，這封信旨在探尋美伊間能否找到夠多的共同點。范斯已致函伊朗最高國安委員會秘書雷札伊。一位知情人士說，范斯此舉是依川普授意，川普知悉這次接觸。

雷札伊一九八○年代兩伊戰爭期間領導伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ），也是ＩＲＧＣ任期最長的指揮官。

美國新聞網站Axios廿八日報導，雷札伊和伊朗最高領袖穆吉塔巴有直接溝通管道。范斯主動向川普提議致函雷札伊且在信中強調，若要透過談判避免美國重啟攻擊，就必須討論伊朗核問題。對此，川普相當支持。

范斯信函及美伊官員之後的討論，並未涉及終戰協議的具體細節，而是聚焦探尋可能的談判架構。

川普被問到是否授意范斯與伊朗恢復和談時說，「情況是這樣，他們需要醫療物資及其他各類物品的援助；（范斯）他問我對此有什麼看法，我說，如果你想這麼做，那也可以。基本上，這是為了將物資送進去，幫助那些身體不適的人」。

自二月底美國和以色列聯手對伊朗開戰，並將穆吉塔巴父親、前最高領袖哈米尼等伊朗高層「斬首」後，強硬派已在德黑蘭掌握大權。部分美國官員認為與這些人士對話，可能取得更好的外交成果。

范斯在公開場合雖支持對伊朗開戰，但私下對延長戰事有所保留。二月開戰前，范斯主張加強外交斡旋。川普之後指定范斯擔任美方首席談判代表，范斯也兩度與伊朗代表會面，尋求達成終戰協議。

另外，美聯社廿八日引述兩位知情外交官報導，美國官員已告知幾個中東國家及區域盟邦，準備因應期中選舉後，美方可能重啟對伊朗的軍事行動且持續幾天，伊朗與其區域代理人可能採取報復性行動。

伊朗 美國 范斯 川普 華爾街日報

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