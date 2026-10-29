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傳范斯致函伊朗安全官員 川普否認指示但同意接觸
美國「華爾街日報」（WSJ）今天報導，美國副總統范斯（JD Vance）已致函伊朗安全首長，試圖重啟和平談判，以避免美國再次對伊朗發動攻擊。
據報知情人士說這封信是在美國總統川普指示下寄出，川普否認此事，但稱他同意接觸伊朗。
報導說，這封信著重於可能的談判架構，而非和平提案的具體內容。范斯正試探德黑蘭當局與華府能否找到足夠共識，說服川普不要在未來幾週內下令對伊朗發動短暫而猛烈的攻擊。
安納杜魯新聞社（AA）提到，川普今天被問到是否曾指示范斯與伊朗接觸時表示：「沒有，實際情況是他們需要醫療用品及其他各種物資的援助。」
川普還說：「他問我的看法。我說，如果你想這麼做，可以。基本上，就是運送物資進去，幫助那些身體不適的人。」
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