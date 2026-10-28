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美伊不和談就續戰？油市面臨第3種可能：維持僵局成為新常態

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
全球能源產業已開始準備因應美伊戰爭第三種可能結局：目前的僵局變成「新常態」，油價久久盤旋在每桶100美元以上。路透社
全球能源產業已開始準備因應美伊戰爭第三種可能結局：目前的僵局變成「新常態」，油價久久盤旋在每桶100美元以上。路透社

油市正以二元對立觀點看待美伊戰爭展望：華府和德黑蘭要嘛達成協議，不然戰爭可能在美國期中選舉過後繼續打、甚至惡化。但全球能源產業主管已開始準備因應第三種可能：目前的僵局變成「新常態」，油價久久盤旋在每桶100美元上下。

彭博資訊專欄作家布拉斯指出，美國總統川普和伊朗高層對外都表示，希望打破僵局。但撇開這種外交辭令，德黑蘭和華府或許暗自決定，保持現狀對任一方都比較好。他表示，全球能源產業高層私下表示，已開始準備因應這種結果。

截至目前為止，任一方都不想讓步，但也明白若啟動新一回合你來我往的轟炸，成本有多高昂。

對伊朗而言，那意味經濟傷害加深，包括重要基礎設施遭到摧毀，使伊朗政權暴露於社會暴亂的風險中。在美國海軍封鎖下，伊朗石油出口將持續受阻，而這種情況可能一直延續到2029年初川普離開白宮為止。

對美國而言，倘若德黑蘭採取報復行動猛攻中東能源設施，油價可能進一步大漲。對全世界而言，荷莫茲海峽將維持現在這種「既沒完全封閉、也沒完全開放」的狀態。

布拉斯說，代價高昂似乎使這種僵局不太可能延續，但其實可能性高於表面所示。

華府和德黑蘭各有盤算 有可能維持僵局

對白宮而言，只要石油供應無虞就好。美國西德州中級原油（WTI）本月來漲幅已超過10%，但油價大漲卻遮掩住中東原油正大量運往市場的事實。商品情報公司Vortexa的資料顯示，10月上半月期間，中東地區（不含伊朗）運出的石油已回升到大約每日1,650萬桶，接近戰前的水準；更新（但不完整）的數據顯示，供油量攀升趨勢可望持續。美國能源部長萊特本月說，供油已恢復到戰前水準的八成。

若是油價維持在每桶100美元上下，華府或許可靜觀其變，暫時容忍高油價，讓伊朗在石油出口遭封鎖下逐漸崩潰。川普愈是不以二元對立措詞描述下一階段戰爭--敲定協議，不然就挨轟--原油價格就愈可能持穩於、或甚至低於三位數價位。

伊朗的盤算則截然不同。石油出口受阻，已使伊朗經濟面臨空前經濟壓力，國幣里亞爾過去兩個月來對美元已重貶約25%，已使進口物價變得更高昂，並點燃通膨。然而，伊朗伊斯蘭共和國過去已多次挺過財經苦難，如今面臨生死存亡關頭，痛苦門檻更高了。況且，伊朗革命衛隊的金脈未斷，透過走私油輪持續帶進收益。

結論是，不論官方說詞為何，美國和伊朗都有充分理由延續目前的僵局。當然，一旦經濟成本變得太高昂，其中一方可能被迫改變現狀，或許是因為美國未能防止油價進一步飆高，也或許是因為伊朗經濟崩潰。但除非到那個地步，否則僵局仍有可能持續下去。

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