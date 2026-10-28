1個月暴增近千億！川普打伊朗戰費曝光 期中選舉後擬再開轟

國會山報27日報導，美國對伊朗戰爭的支出已攀升至470億美元（約新台幣1.49兆元），短短一個月增加超過30億美元（約新台幣955億元）。儘管戰爭成本持續攀升，且民眾支持度下滑，美國總統川普仍考慮在11月3日期中選舉後，再度對伊朗發動空襲，美軍也已備妥多種打擊方案。

國會山報取得美軍中央司令部10月16日提交國會的估算報告顯示，美國對伊朗戰爭的支出以補充彈藥的290億美元占最大宗，另有近120億美元已編列為軍事行動的額外支出義務，以及61億美元用於補充損失的軍事裝備。報告另列出空軍支援派駐人員、空運、基地、通訊及戰區運輸等項目的成本達76億美元。

值得注意的是，這份估算尚未納入美軍在中東受損基地的修復費用。五角大廈9月初曾估計，對伊朗戰爭的成本約為436億美元（約新台幣1.38兆元）。路透則指出，國防部長赫塞斯7月曾估計戰爭成本為375億美元（約新台幣1.19兆元），如今最新估算已較當時增加超過25%。

國會山報先前報導，美軍中央司令部已擬定後續對伊朗發動空襲的計畫，一旦獲得白宮授權，便可展開行動，目前已有多種打擊方案可供選擇。路透引述不願具名的美國官員指出，五角大廈一直在規畫，一旦接獲命令，便重新展開大規模作戰。

這場戰爭自今年2月爆發以來，川普的支持度持續下滑。路透指出，戰爭對全球能源成本的影響，不僅拖累共和黨候選人的支持度，也使川普施政滿意度受挫。由於共和黨目前在參眾兩院均僅握有些微多數席次，11月3日期中選舉將決定未來兩年國會的控制權。

不過，川普27日在德州柯柏斯克里斯蒂（Corpus Christi）舉行的造勢活動上稱，美國正因中東局勢而「賺進大筆財富」，並預測伊朗戰爭將很快結束。

根據穆迪分析（Moody's Analytics）估算，這場戰爭迄今已使美國每個家庭平均付出2000美元（約新台幣6.3萬元）的代價。