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美對伊朗戰費耗逾1.5兆元 衝擊選情拉低川普支持率

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

根據路透社取得的五角大廈數據，美軍迄今已花費超過470億美元（新台幣1.5兆元）投入對伊朗戰事，比美國國防部7月的估算高出逾25%。

路透社報導，五角大廈尚未立即回應外界對這項估算的置評請求，這項估算至今未對外公開。

伊朗戰事成本不斷攀升的消息曝光之際，共和黨正努力因應這場不得民心的戰爭所帶來的政治衝擊。11月3日將舉行的選舉將決定未來兩年由誰掌控國會。

戰爭對全球能源成本的衝擊已削弱對共和黨候選人的支持，也拉低總統川普的支持率。川普所屬的共和黨目前在國會參眾兩院僅占微弱多數。

五角大廈最新估算涵蓋執行這場戰爭的作戰成本，其中預計將耗資超過290億美元，補充戰事中已消耗的彈藥。

此外，補充軍事裝備及所謂的「平台損失」預計還需超過60億美元，其中包括戰爭期間損失的飛機，當中有許多是無人機。

川普今年2月與以色列聯手對伊朗開戰，當時預測戰事能在短時間內落幕。

川普最初的伊朗戰事策略，是先使用昂貴的高階精準飛彈轟炸伊朗的防禦系統，之後再改用較便宜的彈藥，包括數量充足、從空中發射的聯合定向攻擊炸彈（JDAM）等重力炸彈。

但4月達成的停火協議讓伊朗有時間挖掘地下儲藏設施，使部分防禦系統恢復運作，也讓先前無法取得的飛彈和無人機重新投入使用。

伊朗 川普 五角大廈 美國

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