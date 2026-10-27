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「一貫致力於勸和」大陸外交部：近期將派特使赴中東 推動對話緩和局勢

中央社／ 台北27日電
大陸外交部發言人郭嘉昆。資料照。歐新社
大陸外交部發言人郭嘉昆。資料照。歐新社

中東局勢持續動盪之際，中國外交部今天表示，近期將派特使訪問中東有關國家，推動各方接觸對話，緩和地區局勢。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會回答媒體表示，中國高度關注中東地區局勢變化，對戰事延宕及外溢影響深為關切，呼籲相關各方透過對話談判解決分歧，盡早實現可持續停火。

他指出，中國一貫致力於勸和促談，近期將派有關特使赴中東國家訪問，與相關國家加強溝通，推動各方接觸對話，防止局勢進一步惡化，努力推動相關地區早日實現和平穩定。

中東 外交部 發言人 伊朗 美國

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