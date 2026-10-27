「一貫致力於勸和」大陸外交部：近期將派特使赴中東 推動對話緩和局勢

烏克蘭媒體《基輔獨立報》26日刊出分析報導，反駁全球首富、SpaceX創辦人馬斯克日前社群平台發文提到應該同情俄羅斯在烏克蘭的士兵，他們是被迫上戰場的孩子的說法。獨立報說，到烏克蘭打仗的俄國士兵，絕大多是領取巨額金錢，自願簽約從軍。

2026-10-27 17:21