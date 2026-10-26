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沙烏地、巴基斯坦及土耳其代表赴伊朗會談 試圖避免中東戰火升級

中央社／ 開羅26日綜合外電報導

2名地區官員表示，沙烏地阿拉伯、巴基斯坦土耳其的高級代表團今天齊聚德黑蘭，與伊朗當局舉行會談，試圖避免伊朗與以色列美國之間再次爆發戰鬥。

美聯社報導，目前許多伊朗民眾正準備面對可能再次爆發的全面戰爭。以色列與美國領導人在兩國即將舉行大選前，加強對伊朗的威脅言論，而伊朗領導人持續展現強硬態度。

沙烏地國防部長哈立德（Khalid bin Salman）、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）以及土耳其情報單位負責人，預定與伊朗最高層級國安官員及談判代表們會面，力促德黑蘭當局與華府達成協議。

不願具名的官員們說，葉門戰火再起，以及獲伊朗撐腰的葉門叛軍青年運動（Houthi）對沙烏地阿拉伯的攻擊，也是此次會談的議題。

另一位伊朗官員也以未授權對媒體發言為由，匿名證實各國代表已抵達。

沙烏地方面發表聲明指出，代表團希望尋求「降低緊張關係、強化區域安全，並促進地區穩定之道」。

巴基斯坦 中東 伊朗 美國 土耳其 以色列 戰爭

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