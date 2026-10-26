CNN：美軍備妥大規模攻伊朗計畫 川普可能期中選舉後下令

兩名美國官員透露，美軍駐中東部隊已做好準備，一旦總統川普下令，可在接獲命令後96小時內對伊朗發動新一波軍事行動，甚至展開大規模攻擊。官員推估，相關行動最有可能在美國11月期中選舉後發生。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，消息人士表示，美軍目前已在當地部署足夠兵力，以發動潛在攻勢。美軍可能擴大新一輪行動的規模，不僅止於透過打擊雷達、發射器及其他可迅速重建的伊朗資產，採取有限度的「割草戰略」或維持現狀。

其中一名官員告訴CNN：「這將是一場大規模行動。」其他知悉內部軍事規劃相關討論的現任與前任美國官員也抱持相同看法，其中部分人士認為，川普（Donald Trump）何時下達攻擊命令只是時間問題。他們推估，攻擊可能於年底前發生，最有可能的時間點是美國期中選舉後。

伊朗部隊如今更熟悉美方戰術，因此美軍要有效摧毀所有攻擊目標將更加困難。不過，美軍中央司令部（CENTCOM）與五角大廈高層已著手規劃範圍廣泛的目標清單，包括伊朗能源基礎設施、軍事據點及核設施。

官員指出，川普尚未決定期中選舉後的行動，但似乎傾向下令採取重大軍事措施。但官員也提醒，川普過去也曾在展開行動前夕喊卡。

根據另外兩名消息人士，美國最近的情報評估顯示，伊朗與葉門叛軍「青年運動」（Houthi）非常認真看待美國和以色列發動新攻勢的可能性。

知情人士表示，若美以對伊朗發動新軍事行動，德黑蘭與青年運動很可能會立即展開報復，鎖定中東地區的美國人員及設施，甚至波及區域外範圍。

其中一名知情人士指出，美國情報官員認為，伊朗與青年運動目前不太可能先發制人，主動對美方人員或以色列升級攻勢；但如果伊朗先遭美以襲擊，德黑蘭會立即反擊。

消息人士說，伊朗與青年運動構成的區域威脅，是美國未來數日預計持續悄悄從中東各地大使館撤離人員的原因之一。

其中一名消息人士告訴CNN，在中東地區，儘管美國駐沙烏地阿拉伯大使館目前是唯一接獲非必要人員強制撤離命令的美國外交機構，其他大使館預計陸續收到類似指示，或透過人員上限縮減規模。

此外，一名美國官員透露，原定在下一次輪調派赴中東的非必要美軍人員，已被通知不會派遣當地，凸顯區域緊張情勢加劇的風險正在升高。

美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）昨天視察了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。美軍持續封鎖伊朗港口，並協助該關鍵水道的航運通行。

儘管通過荷莫茲海峽的油輪數量增加，油價仍居高不下，部分原因在於伊朗可能發動攻擊的威脅。一名美國官員承認，海峽周邊的現狀長期而言「難以維持」，這也是促使川普可能轉向採取軍事行動的原因之一。

另一方面，根據兩名美國官員與一名以色列安全事務消息人士，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）極力主張在選前對伊朗展開新攻勢，但美國官員要求延後，待川普政府準備好進行聯合行動。

以色列安全事務消息人士補充，川普之所以拒絕現在行動，其中一個原因是以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）告訴美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine），這可能不利以色列大選並導致選舉延期。

所有消息人士均指出，以色列似乎暫時擱置攻擊計畫，但持續準備與美國的潛在聯合行動，時機很可能是在美國期中選舉後。