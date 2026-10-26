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伊朗剉咧等？CNN曝美軍備妥大空襲計畫 待川普令下96小時內出擊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普25日在密西根州出席期中選舉造勢活動。美聯社
美國總統川普25日在密西根州出席期中選舉造勢活動。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）引述兩名美國官員透露，美軍部署在中東的部隊已準備就緒，一旦接獲總統川普命令，能在96小時內對伊朗展開新一輪軍事行動，而且可能是遠遠超過有限打擊「割草式」的大規模攻勢。部分熟悉美軍內部作戰規畫的官員甚至直言，如今的問題已不是川普打不打，而是何時打，時間可能落在11月3日期中選舉之後。

消息人士指，目前美軍在中東部署的兵力已足以執行大規模軍事行動，且知情官員形容屆時將是「大陣仗」。不過川普此前多次在最後關頭變卦，最終決定仍存變數。

報導指出，自從川普今年稍早停止全面作戰行動以來，美軍主要採取「割草式」（mow the lawn）有限打擊，針對伊朗雷達、飛彈發射裝置等可迅速重建的軍事設施發動攻擊。不過，美國中央司令部及五角大廈已擬定更廣泛的打擊目標清單，涵蓋伊朗能源、軍事及核設施，但由於伊朗軍方更加熟悉美軍戰術，全面摧毀預定目標的難度也隨之提高。

美國近期情報評估顯示，伊朗及青年運動目前不太可能主動升高衝突，但若美國或以色列率先攻擊伊朗，雙方很可能立即報復，攻擊美國在中東各地的人員及設施，甚至擴大至其他國家。

知情人士透露，由於擔憂衝突升級，美國料將在未來幾天繼續低調撤離中東各地使館人員。目前僅美駐利雅德使館接獲強制撤離令，其他使館可能將陸續收到類似指令，未撤離的使館也將縮減人力。此外，原定下一輪派往中東的非必要美軍人員，已接獲通知取消部署，更加凸顯區域衝突可能即將升級。

另一方面，兩名美國官員及一名以色列安全消息人士透露，以色列總理內唐亞胡積極遊說川普，希望在選舉前聯手攻擊伊朗，但川普並未同意，原因之一是以色列軍方高層擔憂動武恐導致以色列選舉延期。

知情人士指出，以色列已暫緩新一輪攻擊計畫，轉而準備在美國期中選舉後與美軍聯合行動。以方願意等待，部分原因是防空飛彈庫存已因戰爭承受沉重壓力，仍需美國協助抵禦伊朗報復。不過，美國情報評估認為，內唐亞胡雖已公開要求推翻伊朗政權，但以色列仍缺乏明確的整體戰略目標。

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