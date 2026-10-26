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3引爆點 美伊再度全面開戰風險增

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
一名伊朗士兵10月3日在德黑蘭受訓。路透
一名伊朗士兵10月3日在德黑蘭受訓。路透

紐約時報報導，美國伊朗爆發新一輪全面戰爭的風險正在升高，背後潛藏三大引爆點，包括伊朗暗殺美國官員計畫逐漸接近執行階段、美國及以色列選舉可能促使領導人再次發動軍事攻擊，以及雙方誤判情報或藉機開戰。

多名外交官及專家警告，中東局勢正進入危險階段，一名歐洲高階官員指出，只要一聲看似針對美國官員的槍響，甚至伊朗領導人藏身的掩體附近發生意外爆炸，都可能引爆大規模戰火。

美國及歐洲官員透露，近幾周有關伊朗潛在攻擊計畫的情報持續增加。伊朗正策畫一旦美國或以色列再次發動攻擊，便以一連串暗殺行動反擊。美方認為，部分計畫已從構想階段逐漸邁向實際執行。

情報顯示，伊朗可能鎖定美國駐中東大使及美國境內官員下手。美國官員指出，有跡象顯示伊朗已在美國境內部署行動人員。伊朗過去經常雇用罪犯或殺手執行暗殺，也曾因殺手能力不足而失敗。

美國總統川普雖表明不會在十一月三日美國期中選舉前發動攻擊，卻暗示選後一切皆有可能。美國官員透露，川普私下傾向再次大規模空襲伊朗，美軍中央司令部已擬定擴大轟炸目標計畫，涵蓋能源基礎設施及其他攸關伊朗經濟的關鍵設施。

另有分析指出，即使以色列總理內唐亞胡在十月廿七日的國會大選落敗，仍可能在卸任前發動最後一波攻擊，因為他可能認為繼任者不敢採取同樣行動。川普則可能藉軍事行動展現權威，儘管伊朗戰爭連部分核心支持者都不滿。

兩名伊朗官員廿四日向紐時證實，伊朗擴大攻擊目標計畫確實包括美國外交官及其他美方人員。他們說，美國與以色列已殺害數十名伊朗官員及部分家屬，因此美國人也成為「合理的攻擊目標」。

伊朗高層警告，若爆發第三輪戰事，將擴大攻擊民用基礎設施、能源設施及海底通訊電纜。伊朗國會議長卡利巴夫的高階顧問穆罕默迪宣稱，接下來的戰爭攸關伊朗存亡，「我們不會打一場傳統戰爭」，而是發動激烈且具有決定性的不對稱戰爭，同時攻擊敵人的強項與弱點。

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