俄烏戰爭拖累 船舶黑海遇襲遠超波灣 影響能源、穀物運輸

位於歐亞交界處的黑海，原本是全球能源、穀物、肥料等重要物資的運送樞紐，現在卻因俄烏戰爭，而變成舉世最致命的航線，往來船隻面臨無人機、飛彈及炸藥船攻擊的嚴峻挑戰，今年在黑海罹難的船員人數遠超過其他水域，連波斯灣都瞠乎其後，一些海運界人士估算，船隻在黑海遭受攻擊的次數比波灣高出六倍。

英國金融時報（FT）報導，Ambrey海事安全公司與國際海事組織（IMO）指出，今年共570艘以上的船隻在黑海遭到攻擊，至少40名船員喪生，多於荷莫茲海峽經證實的24人。

一些船隻是在俄烏雙方在黑海各港口交火時被擊中，其他則是遭到雙方的蓄意攻擊。Ambrey指出，今年第3季平均一天的攻擊次數超過四次，約387艘船隻遭攻擊，是第2季的5倍多，原因之一是烏克蘭無人機加強打擊俄羅斯船隻，切斷克里米亞的柴油出口線，並迅速延伸到亞速海與黑海交界的克赤海峽區。

航商團體指出，一些船商在運費創新高的誘因之下，願意冒險通過荷莫茲海峽，但更多業者不願將船隻派往黑海，因為獲利率較低，且更危險。

2022年俄烏開戰以來，雙方攻擊船隻事件就頻頻發生，但今夏以來雙方對船隻及港口設施進行的「以牙還牙」式攻擊，達到最密集的程度。

對船員而言，來自雙方的攻擊都比以往更為致命，因為烏克蘭已採取俄國的戰術，相較於過去只攻擊船隻的裝貨通道，或使引擎室及船舵失靈，現在也攻擊船橋及住宿區，使船員傷亡人數增加。