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紐時：危險階段逼近 美伊衝突潛藏三大引爆點

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統川普已一再暗示，部署於中東的三個航艦戰鬥群與上萬名官兵，可能在美國期中選舉之後恢復攻擊伊朗，美國防長赫塞斯上周更突然抵達以色列，與以國總理內唐亞胡會面。 路透
美國總統川普已一再暗示，部署於中東的三個航艦戰鬥群與上萬名官兵，可能在美國期中選舉之後恢復攻擊伊朗，美國防長赫塞斯上周更突然抵達以色列，與以國總理內唐亞胡會面。 路透

彭博資訊與紐約時報分析，美國、以色列將陸續舉行關鍵的國會大選，美伊情勢再度逼近危險階段，紐時更指出，美伊衝突潛藏三大引爆點，包括伊朗暗殺美國官員的計畫逐漸接近執行階段、美國和以色列選舉可能促使領導人再次發動軍事攻擊，以及雙方誤判情報或藉機開戰。

美國總統川普已一再暗示，部署於中東的三個航艦戰鬥群與上萬名官兵，可能在美國期中選舉之後恢復攻擊伊朗，美國防長赫塞斯上周更突然抵達以色列，與以國總理內唐亞胡會面。美軍中央司令部已擬定擴大轟炸目標的作戰計畫，涵蓋能源基礎設施及其他攸關伊朗經濟的關鍵設施。

彭博引述知情人士指出，伊朗正準備因應美國在期中選舉前後恢復轟炸，並準備在全中東發動報復行動，尤其是美國選後到1月初新國會上任這段期間，情勢將最艱困，一些波灣官員也高度相信，衝突將會恢復，並擔心情勢可能比目前的停戰期之前更糟。

伊朗高層已警告，若爆發第三輪戰事，將擴大攻擊民用基礎設施、能源設施及海底通訊電纜。伊朗外長阿拉奇25日說，「只要還有理性，他們（美以）將不會對伊朗發動軍事攻擊」。

紐時引述美國及歐洲官員指出，近幾周有關伊朗潛在攻擊計畫的情報持續增加。情報顯示，伊朗正策劃若美以再次發動攻擊，便以一連串暗殺行動反擊；此外，伊朗也可能為報復美國先前的軍事攻擊，另外發動襲擊。美方認為，部分陰謀已從構想階段逐漸邁向實際執行，相關警告受到的重視程度，超過戰爭爆發以來任何一次。

另有分析指出，即使內唐亞胡在10月27日的國會選舉落敗，仍可能在卸任前發動最後一波攻擊，因為他可能認為繼任者不敢採取同樣行動。至於川普，儘管伊朗戰爭連部分核心支持者都不滿，仍可能藉軍事行動展現三軍統帥的權威未受削弱。

專家指出，所有跡象都顯示美伊將恢復戰爭與大規模轟炸行動，只是時機還不確定。當前局勢也令人聯想到古巴飛彈危機及伊拉克戰爭前夕，錯誤情報、誤判對手意圖，甚至刻意利用片面情報作為開戰藉口，都可能將各方推向難以控制的全面戰爭。

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