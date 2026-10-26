馬斯克認了 降速烏國星鏈

SpaceX執行長馬斯克承認，曾限制烏克蘭境內「星鏈」（Starlink）衛星網路服務的速度。

與此同時，烏國表示，星鏈與軍事版的衛星服務「星盾」（Starshield），如今均恢復正常。

馬斯克24日在社群平台X發文，指控烏國軍方違反SpaceX服務條款，利用星鏈系統發動無人機空襲、殺害人民，這項漏洞已經堵住。他說，星鏈屬於民用商業服務，不允許用於發動無人機空襲。星盾則是美國政府運用星鏈技術提供的網路服務，星鏈和星盾在烏國受阻一周多，先前馬斯克和美方均未就限速承擔責任。

馬斯克發文前，烏國總統澤倫斯基24日在Telegram宣布，星鏈與星盾的連線速度全面恢復至遭限制前的水準。國防部官員也表示，通訊時速維持在400公里以上。

烏國官員指出，先前星盾時速只有160公里，不僅削弱烏軍攔截俄羅斯攻擊型無人機的能力，也迫使部分軍事行動取消。總統顧問貝斯克列斯特諾夫（Serhiy Beskrestnov）並說，攻擊俄國煉油廠的長程無人機行動，無須仰賴星鏈，這些任務所需時速不超過70-90公里。