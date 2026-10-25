川普有50%機率對伊朗動核武？美預言家警告恐爆第三次世界大戰

太陽報24日報導，美國預言家霍格（John Hogue）近日提出驚人預測，聲稱美國總統川普有50%的機率對伊朗發動核攻擊，進而引爆全球核戰危機。他還預言，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德可能遇刺，引發長達27年的全球戰爭，而美國也可能在2028年面臨經濟崩潰，失去全球超級強權地位。

過去40年持續研究古代預言的霍格，在預言界與16世紀法國預言家諾斯特拉達姆士（Nostradamus）齊名，被稱為「美國諾斯特拉達姆士」。霍格在獨家提供太陽報的最新報告中表示：「川普有一半的可能性會決定對伊朗發動核攻擊。」他認為，一旦西方國家，尤其是美國的傳統武器庫存耗盡，戰術核武及洲際戰略核武可能成為剩下的作戰手段。

霍格進一步指出，伊朗境內的地下核設施，包括「十字鎬山」（Mount Pickaxe），可能成為美軍核攻擊的目標。他推測，川普可能使用具備鑽地能力的核彈頭攻擊這些設施，但此舉恐引發大規模報復行動，包括美國海軍軍艦在阿拉伯海遭伊朗飛彈及北韓攻擊無人機襲擊，甚至造成航空母艦嚴重受損或沉沒，導致數千名美軍官兵面臨生命危險。

霍格另根據諾斯特拉達姆士留下的文字，推測其中一名被稱為「馬布斯」（Mabus）的神祕人物，可能就是沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。霍格認為，這名王儲可能因暗殺、宮廷政變或飛機爆炸而突然死亡，進而引發一場長達27年的全球戰爭，甚至演變成核戰，摧毀西亞的石油及天然氣產業，使世界陷入長期能源危機。

除了中東局勢，霍格也警告，北約與俄羅斯的緊張關係可能進一步升級。如果歐洲國家直接介入烏克蘭戰爭，俄羅斯可能以極音速武器攻擊歐洲軍工廠，進而引發戰術核武反擊，使區域衝突演變為第三次世界大戰。

霍格最後預測，美國可能在2028年面臨嚴重經濟崩潰，包括汽油價格飆漲、柴油短缺及通貨膨脹失控。他認為，政治動盪、持續攀升的國家債務，以及川普造成社會分裂的領導方式，可能讓美國逐漸喪失全球影響力，甚至將2028年9月11日，也就是九一一恐怖攻擊27周年，視為「美國帝國已崩潰」的時間點。