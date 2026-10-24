IAEA：2060年全球核能使用規模可望增至3倍以上

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）今天表示，預計到2060年，全球核電裝置容量可能增至目前的3倍以上，主要驅動力來自電氣化趨勢、人工智慧（AI）資料中心用電，以及科技企業對穩定、無碳電力的需求。

美聯社報導，葛羅西在向聯合國大會提交的國際原子能總署年度報告中指出，愈來愈多國家將核能視為提升能源安全的重要途徑。他也強調，核能的重要性不亞於太陽能，而且「比所有其他選項更加安全」。

葛羅西說，「2025年，超過30個國家的400多座運轉中反應爐供應了全球10%的電力，以及全球1/4的低碳電力」，目前有60多座新反應爐正在興建，對未來核能發電設施總容量的預測也已大幅上修。

除了核能和平用途日益擴大，葛羅西也談到伊朗與北韓的核計畫、俄烏戰爭帶來的「前所未見核安全威脅」，以及有報告指出，未具名國家正討論如何取得核武。

談到伊朗時，葛羅西指出，美國去年曾攻擊伊朗核設施，之後美國與以色列於2月28日發動戰爭。他告訴聯合國會員國，達成外交協議所需的技術準備工作已經完成。

他說：「我呼籲各方加倍努力，達成外交解決方案，並納入國際原子能總署不可或缺的查核機制，否則任何協議都無法持久。國際原子能總署的查核人員必須儘快返回伊朗，這需要各方重返談判桌。」

至於北韓，葛羅西警告，北韓的情況「清楚提醒世人，一旦有人逾越紅線，將會造成什麼後果」。聯合國安理會決議禁止北韓製造核武。

談到烏克蘭時，葛羅西特別提及歐洲最大的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power plant）。他指出電廠目前仍「岌岌可危」，不僅經常失去外部電力供應，備用柴油供應也有限，軍事活動也持續威脅電廠及廠內員工。

另一方面，葛羅西表示，IAEA與敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）領導的政府接觸後，已在釐清並解決近20年來敘國核活動相關問題方面取得「重大進展」。

葛羅西上月指出，敘利亞前總統阿塞德（BasharAssad）政府曾興建1座特殊設計的核反應爐，可生產可應用於核武的裂變材料。阿塞德政府於2024年12月遭夏拉領導的反抗勢力推翻。