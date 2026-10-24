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伊朗密謀暗殺美外交官！情報揭計畫進入後期 美急撤使館人員

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伊朗密謀暗殺美外交官！情報揭計畫進入後期 美急撤使館人員

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗一名女子14日走過首都德黑蘭街頭的伊朗國旗橫幅。. 歐新社
伊朗一名女子14日走過首都德黑蘭街頭的伊朗國旗橫幅。. 歐新社

Axios取得一份23日呈交美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）的備忘錄指出，美國情報機構發現，伊朗已「大幅加強」針對中東及其他地區美國外交官與官員的行動，致命攻擊計畫已進入「後期階段」。

這份備忘錄只有一頁，並未列為機密。美國國家情報總監克雷頓（Jay Clayton）在備忘錄中警告魯比歐，有關伊朗暗殺計畫的情報應讓更多美國人員知悉，而非僅限於目前獲准接收情報的人員。

備忘錄沒有透露具體攻擊目標、涉及哪些中東以外的國家，或暗殺計畫的性質，但指出相關情報已與國務院資深官員分享。克雷頓表示，願意盡可能降低敏感情報的機密等級，讓魯比歐能與更多可能面臨風險的人員分享。

隨著區域衝突擴大的疑慮升高，美國官員表示，這項情報是國務院縮減駐中東多個大使館人員的原因之一。美方也擔心，伊朗支持的葉門青年運動（Houthi）可能將攻擊範圍從沙烏地阿拉伯擴大至區域內其他國家。此外，美國與以色列可能在期中選舉後再次對伊朗發動軍事行動，進一步加劇區域緊張局勢。

Axios指出，國務院本周稍早下令美國駐沙烏地阿拉伯首都利雅德大使館，以及駐吉達和達蘭領事館的工作人員家屬與非必要人員撤離。一名美國官員表示，國務院23日也下令縮減駐阿拉伯聯合大公國、黎巴嫩、卡達及約旦大使館的美國外交與政府人員。

該官員說：「我們決定，鑑於青年運動攻擊及伊朗恐怖攻擊陰謀的威脅，必須縮減駐外人員規模，只保留必要人員。」

伊朗 情報 外交官 美國 中東

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