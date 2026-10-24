影／美國最快周末攻伊朗？特使稱絕對有可能 川普：我一無所知

美國敘利亞與伊拉克事務特使暨駐土耳其大使巴拉克（Tom Barrack）表示，美國「絕對」有可能最快在本周末對伊朗發動攻擊。不過，總統川普被問及此事時表示：「我對此一無所知。」

以色列時報23日報導，巴拉克接受網路評論員納法爾（Mario Nawfal）訪問時表示：「本周末有可能發動攻擊嗎？絕對有可能。」他指出，美方已持續談判好幾個月，川普的立場非常明確，「他對達成協議持開放態度，願意談判，也隨時可以接觸。」

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，巴拉克與納法爾的訪談片段23日在網路上流傳。記者詢問川普對巴拉克言論的看法，以及他是否改變原本將可能發動的攻擊延後至11月3日期中選舉之後的立場。

川普反問：「那是我的駐土耳其大使？」接著轉向身旁的佛州州長德桑提斯，笑著說：「我想他還真是個有權勢的人。」隨後表示：「如果真是這樣，我對此一無所知。」

以色列時報同時報導，巴拉克認為，核擴散、鈾濃縮等問題都是談判中有待解決的細節。美國正就解凍資產、解除制裁、停止軍事行動，以及向盟友以色列提供必要援助等條件進行協商。他也呼應川普近幾個月的類似言論，暗示美國希望透過外交途徑達成協議，「但如果我們無法達成協議，而你們又持續威脅世界、我們的盟友以及波斯灣地區，就會有後果。」

巴拉克接著說：「這個後果不會是政權更迭。美國總統已經說過，他對政權更迭不感興趣。他希望重新建立平衡，消除人質問題與威脅，讓世界恢復平靜。但政權更迭始終有一個問題：之後的局勢該怎麼辦？」

巴拉克經常公開大談中東局勢，這在現任美國官員中相當罕見，但他的言論究竟代表政府政策，還是僅反映個人想法，往往難以判斷。