川普警告伊朗不談判就再打！揚言來一場小規模史詩怒火行動

美國總統川普23日警告，如果伊朗不同意進行談判，美國可能再次發動軍事行動。他同時也質疑，究竟應該迅速結束戰爭，還是讓衝突逐漸平息。

路透與雅虎財經報導，川普準備啟程前往佛羅里達州時，在白宮南草坪受訪。他說：「我們可以非常迅速地結束戰爭。我們是想徹底了結，還是只想讓這場戰爭逐漸平息？」他還表示，石油正經由荷莫茲海峽運出，「我們正得到我們想要的一切。」

川普發表上述言論之前，美國駐聯合國大使沃茲（Mike Waltz）告訴金融時報，美伊戰爭可能再持續一年，美國也已做好長期對峙的準備，但他希望能透過談判更早結束衝突。

沃茲說，美方「能夠在可預見的未來維持封鎖」，川普政府將推動談判，爭取更快結束衝突，並希望伊朗能在那之前「以有意義的方式回到談判桌前」。他表示，要實現和平，伊朗必須在核問題上做出重大讓步。

川普22日則似乎證實了美國可能在期中選舉後發動新一波打擊的報導。他說：「我們已經把他們打得很慘，而且我們可能會再進一步打擊他們。」

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，川普23日在佛州造勢集會上提及美國先前對伊朗發動的「午夜之鎚行動」（Operation Midnight Hammer）及「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），聲稱這兩項行動已嚴重破壞伊朗的核能力。他接著表示，如果伊朗不同意透過談判達成協議，美國可能再次採取軍事行動。

川普說：「我們可能再來一次小規模的史詩怒火行動，或者他們會同意談判。」他還說：「如果他們夠聰明，就會直接說：『我們開始談正事吧。』」但他懷疑伊朗會採取這種做法。