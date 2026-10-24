美以接連施壓伊朗 美國特使：最快可能本週末動武

美國與以色列接連對伊朗發出強硬訊號，中東局勢再度升溫。美國特使巴瑞克（Tom Barrack）今天表示，美國最快可能於本週末對伊朗發動攻擊，並稱這種可能性「絕對存在」。

法新社報導，美國駐土耳其大使、負責敘利亞事務的特使巴瑞克（Tom Barrack）接受以色列軍方電台訪問，當被問及美國是否可能在本週末發動攻擊時，他回答：「本週末可能發動攻擊嗎？絕對有可能。」巴瑞克並非直接負責伊朗事務的官員。

巴瑞克指出，美國總統川普的立場「非常明確」，並稱川普願意協商、隨時可以接觸，也樂於談判。

以色列即將於27日舉行選舉，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）近日一再揚言要推翻伊朗神權政權。自去年以來，以色列已對伊朗發動兩次大規模轟炸行動。

在外交談判陷入僵局後，川普已釋出訊號，表示不排除恢復對伊朗發動攻擊。不過，他先前表示，美國不會在11月3日國會期中選舉前採取行動。