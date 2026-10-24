若美以再攻擊 伊：鎖定波灣7國還擊

美國總統川普廿二日指稱，美軍已痛擊伊朗，可能會進一步行動。他並又一次重申，絕不能讓伊朗擁核。伊朗最高國安委員會祕書雷札伊則揚言，若美以又發動攻擊，伊朗將攻擊波斯灣七國的石油設施、海底電纜、資料中心與人工智慧（ＡＩ）設施。

川普還指稱，從某個角度來看，「大家非常支持。因為我正在做其他（美國）前總統早該做的事」，但從另個角度來看，「也許他們（民眾）並不喜歡（暗指油價等生活成本節節攀高）」。

雷札伊說，若衝突再起，「我們將有更廣泛的計畫；不能讓伊朗的經濟命脈遭攻擊，（卻讓在背後）支持這些攻擊的經濟架構不受波及且享有豁免」。

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫顧問穆哈瑪迪說，川普與以色列總理內唐亞胡已原則上同意重起對伊攻擊，但兩人無法保證軍事行動成功。

穆哈瑪迪還說，「我們將下一場衝突視為（國家）生存威脅。在（短短）兩年內爆發三場戰爭，這代表生存受威脅。我們的戰略是零紅線；我們將打破衝突在時間和空間上的界限。戰爭將比敵人預料持續更久，波及範圍也將更廣」。

和伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）關係密切的法斯通訊社報導，伊朗已向各軍事及行動單位下達指令，要求一旦又爆發全面戰爭，並發生伊朗官員被暗殺與平民遭殺害的情況，那伊朗屆時的回應，將不限於敵人的軍事目標，也包括政治目標。