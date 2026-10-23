川普稱美軍已痛擊伊朗 可能進一步行動重申阻擁核

傳出美國與以色列已制定具體計畫，準備在美國期中選舉後再度對伊朗發動攻擊，以逼迫德黑蘭讓步。美國總統川普今天表示，美軍已痛擊伊朗，可能還會進一步展開行動；他並再次重申，絕不能讓伊朗擁有核武。

川普（Donald Trump）今天下午離開白宮前往愛荷華州參加造勢集會之前接受媒體聯訪。針對民眾對伊朗戰爭的看法，川普表示， 從某個角度來看，大家非常支持，「因為我正在做其他前總統早該做的事」，但從另一個角度來看，「也許他們（民眾）並不喜歡」。

他坦言，「這要付出代價」，他在決定攻擊伊朗時就深知這點，但再次強調，「我們絕不能讓伊朗擁有核武」。

川普還說，美軍已痛擊伊朗，「我們可能還會進一步行動」。

紐約時報先前引述美方官員及知情人士披露，美國與以色列已制定具體計畫，準備在美國期中選舉後再度對伊朗發動攻擊，逼迫德黑蘭讓步。潛在攻擊目標包括伊朗基礎設施、核子設施，以及飛彈與無人機軍火庫。

部分官員認為，再一波大規模攻擊可能使伊朗經濟陷入崩潰，迫使伊朗於外交談判做出讓步。

美、以今年2月28日對伊朗開戰，這場中東戰火至今已延續近8個月。

由於美伊戰爭推升柴油價格，其衝擊波及美國經濟，期中選舉將於11月3日登場，生活成本攀升的疑慮已成為選民最關切議題之一。